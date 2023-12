Lazzari incalza: per la Lazio è già una gara da dentro o fuori 

La vittoria col Celtic di martedì scorso ha rivitalizzato l'ambiente della Lazio: con gli ottavi di Champions League in cassaforte, gli uomini di Sarri potranno concentrarsi solo sul campionato. Secondo Manuel Lazzari, ieri protagonista in conferenza stampa, il successo in Champions deve lasciare «tanta energia, tanta adrenalina per ributtarci in campionato dove siamo in ritardo».

Avanti tutta

Il terzino non si capacita della differenza di rendimento della squadra tra campionato e Champions: «Ci aspetta una partita da dentro o fuori, dovremo approcciarla come martedì», aggiunge Lazzari per poi garantire che nel gruppo non è «mai mancata umiltà. Dobbiamo solo cercare di iniziare le partite come abbiamo fatto in Champions. Adesso ci dobbiamo dare una svegliata in Serie A». L'ex Spal, dopo tanti anni da esterno in un centrocampo a cinque, ha saputo reinventarsi terzino destro grazie a Sarri: «Con il mister mi sono dovuto adattare. Quest'anno mi sento molto meglio, penso molto più a difendere che ad attaccare, è quello che chiede Sarri. Curo molto di più la fase difensiva e a rimanere concentrato per novanta minuti. Se sbagli è un disastro». Questa crescita costante potrebbe garantirgli continuità con la maglia azzurra: «Arrivare in Nazionale, giocare gli Europei e i Mondiali, è il sogno di chiunque, anche mio. C'è tanta competizione. Io mi devo concentrare sulla Lazio, solo così potrò avere qualche chance. Ma non mi ci focalizzo più di tanto».

