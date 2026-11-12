Valorizzare il ruolo storico dei Lazzaretti, le persone, le trasformazioni dei territori e il legame con le comunità che li hanno ospitati. È l’obiettivo di “Extra Sant’Elia - I Custodi del Tempo”, il progetto realizzato dal Lazzaretto di Cagliari in collaborazione con l’Ecomuseo dei Lazzaretti Veneziani. Domani, alle 10, il Centro d’Arte e Cultura Lazzaretto ospiterà la seconda edizione della tavola rotonda dedicata a queste strutture.

Dopo i saluti della Cooperativa Sant’Elia, interverrà Marina Inì dell’Università La Sapienza di Roma, con un approfondimento sulla storia dei Lazzaretti nel mondo. Seguiranno un contributo della Carovana sul rapporto tra il Lazzaretto e il quartiere Sant’Elia e l’esperienza veneziana raccontata da Lara Meneghini dell’Ecomuseo dei Lazzaretti Veneziani. Spazio anche al Lazzaretto di Alghero e al patrimonio ambientale e archeologico di Sant’Elia, con gli interventi dell’associazione Itzokor. In chiusura, Gabriele Casu ed Elena Marconi, per Roots - Radici Mediterranee, presenteranno i risultati delle attività del Bat, il Laboratorio botanico agricolo e di trasformazione, dedicato alla valorizzazione delle risorse naturali del territorio. Alle 14.30, appuntamento con un’escursione archeologica sul colle di Sant’Ignazio, guidata dall’archeologo Alfonso Stiglitz, per scoprire da vicino le testimonianze storiche dell’area.

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