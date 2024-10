Lazzaretto, danni alla passerella 

Non solo rifiuti di ogni genere accatastati al confine col parco degli Anelli, di fronte al lungomare Sant'Elia. Un altro simbolo del degrado in quella zona è la passerella in legno che costeggia il lato posteriore del Lazzaretto, danneggiata da tempo; molte delle assi sono divelte e sparse tutto attorno. Per evitare che qualcuno si addentri in quel punto e si faccia male, il Comune ha posizionato una transenna. Resta però una bruttura, un colpo all'occhio per chi passeggia nel lungomare e nel piazzale del Lazzaretto. «Ci sono incivili che nonostante la transenna che impedisce l'accesso, non si farebbero scrupoli a rimuoverla», osserva Tatiana Farris, un'abitante del vecchio borgo, che fa notare come quel punto sia stato spesso preso di mira da gruppi di ragazzini in particolare: «Alcuni di loro si divertono a vandalizzare ciò che trovano». L’assessora Luisa Giua Marassi, che ha anche la delega alla tutela della zona del lungomare di Sant'Elia, dichiara: «Verificherò quali sono le priorità con i soldi che abbiamo a disposizione».

