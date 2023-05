Lazzaretto, corso di pittura en plen air 

Se fossimo a Parigi o a Venezia, non sarebbe così inusuale trovare in mezzo a una piazza, alla strada o a un parco un cavalletto, una tavolozza e dei pennelli. A Cagliari, invece, incontrare aspiranti pittrici che sperimentano la pittura en plein air è una rarità. O forse non più: ieri nella piazza davanti al Lazzaretto di Sant’Elia, Emiliano Marini, pittore umbro, ha ricreato il suo studio e tenuto una lezione di pittura all’aperto tra la curiosità di chi passeggiava in riva al mare.

L’uomo, arrivato a settembre in città, ha così guidato le sue allieve nello studio del paesaggio e sulla tela hanno riprodotto il faro di Sant’Elia, con tutte le sfumature del mare, del cielo azzurro e della macchia mediterranea.

«Ci incontriamo una volta alla settimana, ogni volta scegliamo un angolo diverso della città», racconta Emiliano Marini, che collabora con l’accademia d’arte al Lazzaretto. «Cagliari è molto bella e si presta bene alla pittura en plein air, non solo per i paesaggi che ti regala, ma anche per l’ottimo clima che l’accompagna tutto l’anno. Non solo Sant’Elia, ma anche Su Siccu, Villanova, il Poetto, Marina, sono tutti posti che si prestano alla grande. Adesso ho tre allieve, ma questa è solo la seconda lezione, sono sicuro che ci saranno altre richieste».

