Lazza da Alghero a Olbia via Sanremo 

Dal Capodanno di Alghero (nella foto in alto) al Red Valley di Olbia passando per il grande successo di “Cenere” a Sanremo. Lazza sarà protagonista il 12 agosto della kermesse nella città gallurese. I destini dell’Ariston e della Sardegna si incrociano anche con Arbus. Il video di “Due Vite”, la canzone di Marco Mengoni che ha vinto il Festival, è stato girato a Piscinas. Ma per il paese, dice il sindaco Paolo Salis, nessuna citazione. E non è stata pagata la tassa sul panorama, 1.500 euro. Ma Salis è pronto a conferire a Mengoni la cittadinanza onoraria: «Torni ad Arbus».

