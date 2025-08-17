VaiOnline
Sul palco.
18 agosto 2025 alle 00:15

Lazza alla Grande Miniera di Serbariu 

Dopo il Ferragosto all’Olbia Arena il bis in Sardegna venerdì prossimo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dopo il grande successo di Ferragosto al Red Valley di Olbia, Lazza è pronto ad infiammare il pubblico di Carbonia e non solo. Questo venerdì la Grande Miniera di Serbariu ospiterà il terzo dei quattro appuntamenti (insieme ad altri 5 che si svolgono presso l’anfiteatro di Piazza Marmilla) del Mine Summer Fest, vera novità di quest’anno dell’estate Carboniense che ha portato migliaia di giovani che hanno saltato e ballato al ritmo delle canzoni di alcuni dei più grandi protagonisti della scena musicale contemporanea.

La carriera

L’artista Milanese, nome di battesimo Jacopo Lazzarini, si è affacciato nella scena musicale Hip Hop nella seconda metà del primo decennio di questo secolo per poi diventare uno dei rapper più acclamati del panorama nazionale e internazionale senza tralasciare nelle sue produzioni elementi trap e pop rap. Il suo primo album, Zzala , risale al 2017 con all’interno il brano MOB con Salmo e Nitro. Nel 2019 è la volta di Re Mida che contiene brani come Morto mai e Porto Cervo . Il terzo album Sirio, risale al 2022 dove si possono ascoltare, tra le altre, Molotov e Uscito di galera. L’anno successivo Lazza calca il palco dell'Ariston di Sanremo con il brano Cenere , piazzatosi al secondo posto e che lo consacra definitivamente come uno dei migliori interpreti del panorama italiano. L’ultimo album, Locura , è uscito l’anno scorso, portando al successo brani come 100 messaggi e Male da vendere . Lazza da ormai circa 10 anni riempie le piazze italiane ed è amatissimo in particolare tra i più giovani. La sua presenza a Carbonia contribuisce a fare del Mine Summer Festival, già dalla sua prima edizione, un appuntamento di altissimo valore artistico. L’autore di Buio Davanti , Piove e tante altre hit è stato infatti preceduto sullo stesso palco il 1 Agosto da Gemitaiz e il 7 Giugno da Emis Killa ed è prevista per il 12 settembre una serata speciale dedicata ai DJ più acclamati del momento. La serie di eventi ha contribuito anche a ridare alla miniera di Serbariu il ruolo di grande arena concerti che aveva rivestito diversi anni fa ospitando, tra gli altri, Jovanotti, De Gregori, Zucchero, Piero Pelù, Guccini e tanti altri. Il Mine Summer Fest è una rassegna di eventi organizzata, in collaborazione con l’amministrazione comunale, dalla Four Moors Events un gruppo giovane e dinamico guidato da Maurizio Matta, professionista con anni di esperienza nell’organizzazione di eventi musicali e sportivi. Le sorprese potrebbero proseguire anche con l’inizio del nuovo anno per il quale si annuncia l’arrivo in città di un artista, ancora top secret, di fama mondiale.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

Bloccato col taser, muore di infarto

Un 57enne fuori controllo in una via di Olbia, aggrediti anche i carabinieri 
Andrea Busia
I conflitti

Israele in piazza contro la guerra  «Riportate gli ostaggi a casa»

Scontri e decine di arresti durante lo sciopero generale  
1936-2025

Quando lanciò i Tazenda «Noi per sempre grati»

Gino Marielli ricorda Gran Premio (1990) e due edizioni di Sanremo: sapeva ascoltare 
Giampiero Marras
Il caso

Stipendi da equiparare, la legge non decolla: «Proposta insostenibile»

Comparto unico, il nodo in Consiglio Incertezza sulla copertura economica  
Roberto Murgia