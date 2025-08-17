Lazza alla Grande Miniera di Serbariu 

Dopo il grande successo di Ferragosto al Red Valley di Olbia, Lazza è pronto ad infiammare il pubblico di Carbonia e non solo. Questo venerdì la Grande Miniera di Serbariu ospiterà il terzo dei quattro appuntamenti (insieme ad altri 5 che si svolgono presso l’anfiteatro di Piazza Marmilla) del Mine Summer Fest, vera novità di quest’anno dell’estate Carboniense che ha portato migliaia di giovani che hanno saltato e ballato al ritmo delle canzoni di alcuni dei più grandi protagonisti della scena musicale contemporanea.

La carriera

L’artista Milanese, nome di battesimo Jacopo Lazzarini, si è affacciato nella scena musicale Hip Hop nella seconda metà del primo decennio di questo secolo per poi diventare uno dei rapper più acclamati del panorama nazionale e internazionale senza tralasciare nelle sue produzioni elementi trap e pop rap. Il suo primo album, Zzala , risale al 2017 con all’interno il brano MOB con Salmo e Nitro. Nel 2019 è la volta di Re Mida che contiene brani come Morto mai e Porto Cervo . Il terzo album Sirio, risale al 2022 dove si possono ascoltare, tra le altre, Molotov e Uscito di galera. L’anno successivo Lazza calca il palco dell'Ariston di Sanremo con il brano Cenere , piazzatosi al secondo posto e che lo consacra definitivamente come uno dei migliori interpreti del panorama italiano. L’ultimo album, Locura , è uscito l’anno scorso, portando al successo brani come 100 messaggi e Male da vendere . Lazza da ormai circa 10 anni riempie le piazze italiane ed è amatissimo in particolare tra i più giovani. La sua presenza a Carbonia contribuisce a fare del Mine Summer Festival, già dalla sua prima edizione, un appuntamento di altissimo valore artistico. L’autore di Buio Davanti , Piove e tante altre hit è stato infatti preceduto sullo stesso palco il 1 Agosto da Gemitaiz e il 7 Giugno da Emis Killa ed è prevista per il 12 settembre una serata speciale dedicata ai DJ più acclamati del momento. La serie di eventi ha contribuito anche a ridare alla miniera di Serbariu il ruolo di grande arena concerti che aveva rivestito diversi anni fa ospitando, tra gli altri, Jovanotti, De Gregori, Zucchero, Piero Pelù, Guccini e tanti altri. Il Mine Summer Fest è una rassegna di eventi organizzata, in collaborazione con l’amministrazione comunale, dalla Four Moors Events un gruppo giovane e dinamico guidato da Maurizio Matta, professionista con anni di esperienza nell’organizzazione di eventi musicali e sportivi. Le sorprese potrebbero proseguire anche con l’inizio del nuovo anno per il quale si annuncia l’arrivo in città di un artista, ancora top secret, di fama mondiale.

