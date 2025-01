Lazio, una passeggiata 

Lazio 3

Real Sociedad 1

Lazio (4-2-3-1) : Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares (43' pt Dele-Bashiru); Guendouzi, Rovella; Isaksen (11' st Noslin), Dia (31' st Balde), Zaccagni (11' st Tchaouna); Castellanos (1' st Pedro). In panchina Furlanetto, Provedel, Zazza. All. Baroni.

Real Sociedad (4-3-3) : Remiro; Aramburu, Zubeldia, Aguerd (26' st Pacheco), Munoz; Kubo (1' st Barrentxea), Zubimendi (1' st Elustondo), Mendez (35' pt Lopez); Oyarzabal (1' st Marin), Sucic, Becker. In panchina Marrero, Odriozola, Oskarsson, Olasagasti, Gomez, Turrientes, Martin. All. Alguacil.

Arbitro : Visser (Belgio).

Reti: nel pt 5' Gila, 32' Zaccagni, 34' Castellanos, nel st 37' Barrentxea.

Note : angoli 3-3, rec. 3' e 3', espulso Munoz, ammoniti Rovella , Zubimendi, Zaccagni.

Un tris per gli ottavi. Bastava un pari, arriva una vittoria netta per la Lazio con la Real Sociedad all'Olimpico e passa agli ottavi di finale con un turno di anticipo. A regalare il pass le reti di Gila, Zaccagni e Castellanos che lanciano i biancocelesti alla fase successiva, rendendo inutile il gol di Barrenetxea nel finale, e permettono a Baroni di mantenere il primo posto. Unica nota negativa l'infortunio a Tavares, uscito nel finale di primo tempo per un guaio muscolare. La ripresa, per effetto del risultato, non offre grandi emozioni con la Lazio che amministra e la Real Sociedad che sembra solo aspettare il fischio finale. A cercare di dare un po' di brio è Pedro che colpisce la traversa di sinistro poco prima dell'esordio del giovane Balde, in campo a un quarto d'ora dalla fine.

