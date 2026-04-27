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All’Olimpico.
28 aprile 2026 alle 00:22

Lazio-Udinese, che show Sei reti e tanto buon calcio  

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Lazio 3

Udinese 3

Lazio (4-3-3): Motta, Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini (39' st Tavares); Taylor (1' st Dele-Bashiru), Patric, Basic, Cancellieri (20' st Isaksen), Dia (1' st Pedro), Noslin (31' st Maldini). In panchina Giacomone, Pannozzo, Hysaj, Marusic, Rovella, Belahyane, Przyborek, Ratkov. All. Sarri.

Udinese (3-5-2): Okoye, Kristensen, Kabasele (37' Zarraga), Solet; Ehizibue (37' st Bayo), Ekkelenkamp (24' st Buksa), Piotrowski (21' st Miller), Atta, Kamara (37' st Arizala); Zaniolo, Gueye. In panchina Nunziante, Sava, Padelli, Mlacic, Arizala, Zarraga, Camara, Vinciati. All. Runjaic.

Arbitro: Bonacina di Bergamo.

Reti: nel pt 18' Ehizibue, nel st 5' Pellegrini, 35' Pedro, 41' e 48' Atta, 50' st Maldini.

Che partita, ieri all’Olimpico, con due squadre che hanno finalmente fatto vedere tanto buon calcio dopo alcune orribili partite degli ultimi giorni. Va in vantaggio la squadra ospite con Ehizibue, nella ripresa un sinistro in corsa di Luca Pellegrini manda la palla all’incrocio dei pali. Al 35’ Pedro porta in vantaggio la Lazio e illude i sessantamila dell’Olimpico, ma Atta al 41’ e al 48’ manda l’Udinese in orbita, facendo pensare che la gara potesse essere chiusa. Ma cinque minuti dopo il 90’, Daniel Maldini in mischia regala il pareggio alla Lazio, beffando l’Udinese.

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