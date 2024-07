Lazio su Dia, il Milan insiste per Morata 

In Turchia il probabile passaggio di Immobile al Besiktas è il caso del giorno. I bianconeri di Istanbul hanno offerto al bomber della Lazio un biennale da 6 milioni netti all’anno e il giocatore ha già detto sì. Il problema è Claudio Lotito, che chiede un indennizzo di 5 milioni per cedere il suo centravanti, mentre il Besiktas vorrebbe il giocatore gratis.

Per sostituire il suo attaccante i biancocelesti sono tornati su Dia della Salernitana, al quale pensa anche il Bologna visto che Italiano lo avrebbe già voluto a Firenze. Sull’altra sponda del Tevere la Roma continua a pensare a Chiesa, che valuta con attenzione la proposta arrivata da Trigoria. Per il giocatore azzurro c’è anche l’interessamento del Manchester United, e nel caso alla Juve non dispiacerebbe inserire Sancho nel discorso, che gli inglesi potrebbero dare in prestito ma solo con l’obbligo di riscatto. I giallorossi intanto pensano a Okomu, difensore centrale che il Reims valuta 15 milioni, Akliouche, esterno per il quale il Monaco ne chiede 25 (troppi per la Roma), Nuamah, che ha 20 anni ed è reduce da due buone annate nel Malines e nel Lione, e al 25enne attaccante nigeriano Moffi. Piace pure il difensore 23enne Kaborè del Burkina Faso, il cui cartellino appartiene al Manchester City ma che ha giocato in prestito nel Luton.

L’Atalanta ha chiesto 60 milioni alla Juventus per Koopmeiners, mentre il Psg insiste con i bianconeri per Huijsen e il Marsiglia si è fatto avanti con l’Inter per Valentin Carboni, ma prima il tecnico Simone Inzaghi lo vuole valutare durante il ritiro che parte venerdì.

Il Milan per l’attacco è sempre più convinto di prendere Morata ma attenderà la fine degli Europei, mentre per il centrocampista il prescelto è Fofana del Monaco: si tratta sulla base di 12 milioni più bonus e un contratto di 4/5 anni. La Fiorentina si è mossa con il Sassuolo per Thorstvedt (agli emiliani andrebbero 9 milioni) e con il Monza per Colpani. Cambiaghi è a un passo dal Bologna, che sta per chiudere l’accordo con l’Atalanta per l’acquisto dell’attaccante (10 milioni più bonus). Il Verona ha preso Harroui dal Frosinone, che ora valuta le tante richieste per Brescianini. Al Parma è arrivato Valeri: «Ho avuto contatti con la Lazio, eravamo arrivati a un accordo che poi per un dettaglio non contrattuale non si è concretizzato. Quando si è inserito il Parma non ho esitato a dire sì» le sue parole.

