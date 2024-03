Lazio stangata dopo la sfida col Milan 

Due giornate di squalifica sono state inflitte all'allenatore del Torino, Ivan Juric, e una a quello della Lazio, Maurizio Sarri, dal Giudice sportivo di Serie A dopo le partite della 27/a giornata. Il tecnico granata era stato espulso «per essersi rivolto con espressioni gravemente minacciose all'allenatore della squadra avversaria». Sarri, invece, era diffidato. Sempre in relazione a quanto avvenuto in Lacio-Milan, sono stati fermati per due turni Guendouzi e per una Marusic e Pellegrini, tutti espulsi lo scorso weekend.

I provvedimenti

A Juric è stata inflitta anche un'ammenda di 15mila euro, mentre il laziale Marusic oltre alla squalifica dovrà pagare 6mila euro. Tra i giocatori espulsi, stop per un turno a Ebosele (Udinese) e Ricci (Torino), mentre erano diffidati e staranno tutti fermi per una giornata Walace (Udinese), con 1.500 euro di ammenda in quanto capitano, Beltran (Fiorentina), Leao e Florenzi (Milan), Dawidowicz (Verona), Holm (Atalanta), Kristensen (Roma), Vasquez Ibarra (Genoa) e Vlahovic (Juventus). Quanto alle ammende a società, il Napoli dovrà pagare 15mila euro, per lancio di fumogeni e oggetti in campo, la Juventus ottomila, il Lecce tremila e la Lazio 1.500.

