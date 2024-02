Lazio sotto tiro, Lotito blinda Sarri 

Maurizio Sarri non rischia l’esonero, nonostante la situazione delicata nella Lazio e i malumori segnalati negli ultimi giorni. L’hanno ribadito a gran voce sia il presidente Claudio Lotito (contestato a inizio settimana dai tifosi, alla pari dell’allenatore) sia il direttore sportivo Angelo Fabiani, chiarendo entrambi come non sia il tecnico il problema del calo di rendimento dei biancocelesti. «Di sicuro non esonero Sarri e non posso perdere tempo a smentire sciocchezze», le parole del patron al Corriere dello Sport, che mettono (per ora) la parola fine sulla questione allenatore. Ma è certo che la partita di dopodomani a Cagliari per la Lazio arrivi in un momento piuttosto complicato, fra risultati che non arrivano più, un mercato invernale che non ha portato rinforzi e il malcontento dei tifosi, manifestato dopo la sconfitta di domenica a Bergamo, oltre ad alcune voci sui giocatori in scadenza e su un confronto tra squadra e allenatore (per la società si è trattato di una semplice discussione come ce ne sono tante). La dirigenza si è compattata al fianco di Sarri, mostrando apertamente la fiducia al tecnico, e ora lo stesso Lotito proverà a capire in prima persona il perché di questo inizio di 2024 difficile.

Da Formello

Ieri la Lazio, ovviamente agli ordini di Sarri, è tornata ad allenarsi nel suo centro sportivo dopo aver avuto martedì libero. Seduta mattutina, a mezzogiorno, con attivazione muscolare, circuiti tecnici, partitelle a campo ridotto ed esercitazioni atletiche. Oggi, nell’antivigilia, si prosegue con una seduta pomeridiana (ore 15). Occhi puntati soprattutto su Patric e Mattia Zaccagni, i due giocatori acciaccati: il primo si è infortunato alla spalla il 14 gennaio contro il Lecce, il secondo ha saltato le partite contro Napoli e Atalanta per un problema all’alluce. Per entrambi le possibilità di un recupero per Cagliari sono minime, anche perché dopo la trasferta alla Domus ci sarà l’andata degli ottavi di Champions League contro il Bayern Monaco (mercoledì prossimo all’Olimpico), ma una decisione definitiva sarà presa fra oggi e domani. Di certo mancherà Nicolò Rovella, squalificato.

I numeri

Con 34 punti la Lazio è nona, assieme alla Fiorentina, a -5 dalla zona Champions League occupata proprio dall’Atalanta che ha battuto 3-1 i biancocelesti domenica. Una partita dove quasi tutto è andato per il verso sbagliato per la squadra di Sarri. Il ko di Bergamo ha confermato la flessione, dopo la vittoria nel derby di Coppa Italia del 10 gennaio e l’altro 1-0 al Lecce quattro giorni dopo. Da lì in avanti una serie negativa di tre partite senza successi: oltre all’Atalanta anche la sconfitta 3-1 contro l’Inter in semifinale di Supercoppa e lo scialbo 0-0 col Napoli undici giorni fa in A. Solo nove squadre hanno segnato meno dei 25 gol dei biancocelesti (Ciro Immobile è salito a quota cinque, col rigore ininfluente realizzato domenica scorsa), mentre la difesa ha numeri migliori perché è la sesta del campionato con 23 reti subite. Troppo poco, per chi aveva altre ambizioni a inizio stagione dopo il secondo posto nello scorso campionato.

