Lazio, sogno a occhi aperti: il Bayern è ko 

Lazio (4-3-3) : Provedel, Marusic, Gila (36' st Patric), Romagnoli, Hysaj (15' st Lazzari), Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto (36' st Kamada), Isaksen (29' st Pedro), Immobile (29' st Castellanos), Felipe Anderson. In panchina Sepe, Magro, Casale, Napolitano. All. Sarri

Bayern Monaco (4-2-3-1) : Neuer, Mazraoui, Upamecano, Kim, Guerreiro, Kimmich, Goretzka (28' st de Ligt), Sané (37' st Tel), Muller (37' st Choupo-Moting), Musiala, Kane. In panchina Ulreich, Schmitt, Dier, Boey, Pavlovic, Zaragoza. All. Tuchel

Arbitro : Letexier (Fra)

Rete : 24' st Immobile (rig.)

Roma. Il giorno di San Valentino è un mercoledì da leoni biancocelesti. L'1-0 sul Bayern è una polizza che non garantisce la qualificazione ai quarti di Champions e la Lazio, il 5 marzo a Monaco, è attesa a una durissima, forse disperata, difesa del gol realizzato su rigore da Ciro Immobile nella ripresa. Però è pur sempre qualcosa, una importante base di partenza. Alla vigilia Maurizio Sarri aveva chiesto ai suoi di affrontare la montagna con il coltello e un sorriso tra i denti ed è stato accontentato. Nonostante la coperta sempre corta - sbilanciarsi in avanti ed esporsi al contropiede o arroccarsi in difesa, rischiando l'assedio - la Lazio ha interpretato una partita accorta, diligente, di sacrificio collettivo.

L'avvio è subito ad alta intensità ed il Bayern si presenta con due occasioni fallitte da Kimmik e Kane. La Lazio tenta di respirare con il palleggio, ma non è facile contro il pressing tedesco. Dopo 20 minuti in apnea, la Lazio tira fuori la testa con un bel destro di Luis Alberto, alto di poco. Ma è un attimo, e subito il Bayern riprende a macinare gioco. Primo tempo con diverse occasioni da rete, soprattutto per i bavaresi, ma nessuna vera parata.

Pochi minuti della ripresa e la Lazio si costruisce la prima occasione gol ma Isaksen esita. Tuchel si sbraccia per spronare i suoi che al 22' capitolano: mentre Isaksen calcia fuori subisce un intervento durissimo che vale rigore e “rosso” per Upamecano. Dal dischetto Immobile spiazza Neuer ed è 1-0. Il Bayern, anche in 10, cerca di costruire gioco, ma con meno lucidità. E finisce per uscire sconfitto, anche se la Lazio sciupa due volte l’occasione di un raddoppio che sarebbe stato prezioso.

Nell’altro match di ieri, a Parigi, Psg-Real Sociedad 2-0, gol di Mbappè e Barcola.

