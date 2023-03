Lazio senza Immobile contro l’AZ Alkmaar  

Roma. Cancellare la vittoria corsara sul Napoli, per quanto indimenticabile e bella sia stata: è questo ciò che chiede Maurizio Sarri alla sua Lazio, alla vigilia dell'appuntamento di oggi (18.45, Sky Sport Uno) contro l'AZ Alkmaar, andata degli ottavi di finale di Conference League. Una partita importante, che i biancoazzurri dovranno affrontare senza il capitano e bomber Ciro Immobile, di nuovo infortunato al bicipite femorale.

«Il successo al Maradona per noi è un pericolo», spiega il tecnico in conferenza stampa. «Se andiamo in appagamento perdiamo a livello motivazionale: lo abbiamo visto anche dopo il 4-0 contro il Milan. Non dobbiamo ripetere gli stessi errori». Contro gli olandesi, che in difesa sono abbastanza fragili, la Lazio metterà invece in mostra un reparto arretrato in gran forma: «L'apporto difensivo di tutta la squadra è migliorato», aggiunge Sarri, «I difensori ora devono coprire meno spazi perché tutta la squadra è cresciuta».

I biancorossi di Alkmaar (arrivati agli ottavi con un bottino ai gironi di 5 vittorie e una sconfitta) «sono una squadra forte, dinamica, intensa», contro cui Sarri si affiderà a Felipe Anderson, sempre utilizzato in tutte le partite da un anno e mezzo: «In questo momento non può essere stanco, non c'è una soluzione alternativa». Al mister laziale piace la scuola oranje , visto che «hanno squadre con buona tecnica, attaccanti esterni di livello. L'unica cosa che non mi piace del calcio olandese è la tifoseria del Feyenoord».

