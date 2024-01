Lazio-Napoli, pari che non serve 

Lazio 0

Napoli 0

Lazio (4-3-3) : Provedel 6; Lazzari 6 (27’ st Pellegrini 6), Gila 6, Romagnoli 6.5, Marusic 6; Guendouzi 6 (32’ st Vecino 6), Cataldi 6.5 (39’ st Kamada sv), Luis Alberto 5.5; Isaksen 6 (39’ st Pedro sv), Castellanos 6, Felipe Anderson 5. In panchina: Sepe, Mandas, Hysaj, Casale, Rovella, Saná Fernandes. Allenatore Sarri 6.

Napoli (3-4-2-1) : Gollini 6; Ostigard 6.5, Rrahmani 6.5, Juan Jesus 7; Di Lorenzo 5.5, Lobotka 6.5, Demme 6 (15’ st Gaetano 6), Mario Rui 5.5 (35’ st Mazzocchi sv); Politano 5.5 (39’ st Lindstrom sv), Zielinski 5 (39’ st Dendoncker sv), Raspadori 5.5 (80’ st Ngonge sv). In panchina: Contini, Idasiak, D’Avino, Gioielli. Allenatore Mazzarri 6.

Arbitro : Orsato di Schio 6.

Note : ammoniti Demme, Romagnoli, Gila, Cataldi, Ostigard. Angoli: 4-3. Recupero: 0’, 5’.

Roma. Lazio e Napoli si erano avvicinate allo scontro dell’Olimpico con la medesima intenzione: vincere per mettersi alle spalle l’esperienza deludente della Supercoppa italiana. Nessuna delle due tuttavia esce con tre punti dal big match dell’Olimpico, una sfida noiosa nella prima metà e la cui inerzia non è stata spostata dai cambi nel finale.

Le attese

La Lazio cercava la quinta vittoria di fila in Serie A, così da rimanere agganciata all’Atalanta e quindi al treno Champions, mentre il Napoli, rimasto scottato dalle polemiche arbitrali nella finale di Riad con l’Inter e decimato da tantissime assenze, era anch’esso obbligato a vincere per non perdere terreno dall’Europa, ma l’atteggiamento difensivista imposto da Mazzarri (viste anche le defezioni) ha raccontato una storia diversa. L’assenza della Curva Nord (chiusa per i cori razzisti a Lukaku nel derby di Coppa Italia) non vuol dire che lo stadio sia silente: gran parte degli ultras biancocelesti hanno “traslocato” in Tribuna Tevere e in Monte Mario. «La Nord non è cemento è plastica», recita un eloquente striscione prima del fischio d’inizio, seguito da: «La Nord è ovunque dove siamo noi, dove siamo noi è la Nord».

Poco gioco

Il mister partenopeo sceglie una formazione blindatissima e il gioco espresso lo conferma: nel primo tempo il Napoli tira a malapena una volta, non spinge e non attacca, limitandosi a uno sterile possesso palla. Dal canto suo la Lazio, pur più brillante rispetto al tracollo saudita contro l’Inter, non incanta: il più vispo è Isaksen con due tiri di sinistro da fuori area, entrambi alti sopra la traversa. I biancocelesti recriminano però un calcio di rigore, quando Castellanos cade in area dopo un duello aereo con Ostigard, tuttavia Orsato (a ragione) non concede il penalty. L’aria nel secondo tempo si fa più frizzante, e anche gli ospiti premono, con Zielinski e Mario Rui che cercano con più profondità Politano e Raspadori. Le squadre si allungano e anche la Lazio si fa sotto. Sia Sarri che Mazzarri mandano in campo forze fresche; è la Lazio la più propositiva, il Napoli difende ordinato. Il risultato finale è un pari che rallenta entrambe nella corsa europea.

RIPRODUZIONE RISERVATA