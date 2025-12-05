Lazio, la rivincita sul Diavolo Decisivo Zaccagni 

Lazio 1

Milan 0

Lazio (4-3-3): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini (26' st Tavares); Guendouzi, Vecino (13' st Dele-Bashiru), Basić; Isaksen (38' st Cancellieri), Castellanos (13' st Noslin), Zaccagni (38' st Pedro). In panchina Furlanetto, Provedel, Lazzari, Patric, Provstgaard, Belahyane, Dia. All. Sarri.

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers (19' st Nkunku), Ricci, Jashari (36' st Modric), Rabiot, Estupinan (42' st Bartesaghi); Loftus-Cheek (36' st Pulisic), Leao. In panchina Terracciano, Torriani, Gabbia, Sala, Odogu. All. Allegri.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.

Reti: nel st 35' Zaccagni.

Note: rec. 1'-5'. Angoli: 6-2 per la Lazio, ammoniti Pavlovic, De Winter.

La vendetta è servita. La Lazio batte il Milan per 1-0, lo stesso risultato con il quale i rossoneri avevano vinto il match di campionato a San Siro, e vanno avanti in Coppa Italia dove sfideranno nei quarti di finale il Bologna. A decidere il match è una rete di Zaccagni nel secondo tempo che consente ai biancocelesti di Sarri di continuare a sognare l'Europa attraverso la coppa nazionale e spedisce invece il Milan a casa, lasciando ad Allegri solo il campionato.

A provarci con maggiore convinzione è la Lazio con Basic, che si fa metà campo prima di calciare dal limite, con la palla a sfiorare il palo alla sinistra di Maignan, poi con Castellanos ma il suo destro è debole. Nel finale l'occasione capita a Isaksen, sugli sviluppi di un angolo, ma il suo sinistro è centrale e Maignan respinger.

La ripresa

Il Milan preme sull'acceleratore portando prima Loftus-Cheek al colpo di testa in area, poi Saelemaekers col portiere biancoceleste a bloccare. Il Milan cresce, le occasioni iniziano a diventare importanti. Come quella che capita a Leao, servito da Estupinan al limite dell'area piccola; il portoghese calcia con il sinistro, ma con il corpo troppo indietro mandando la palla alle stelle.

A cambiare il destino della serata, però, ci pensa Zaccagni che di testa, su calcio d'angolo, gira in porta il pallone che vale il vantaggio. La Lazio va a un passo dal raddoppio con Noslin sul quale Maignan sfodera un intervento da applausi. Mandas si supera su Pulisic, deviando in angolo e blindando il risultato che permette alla Lazio di continuare il cammino in Coppa Italia: sfiderà il Bologna nei quarti, al Milan resta il campionato e la necessità, con un solo torneo, di rimanere in corsa per lo scudetto fino alla fine.

RIPRODUZIONE RISERVATA