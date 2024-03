Lazio-Juventus è la partita clou Il sabato si apre con Napoli-Atalanta 

Chissà se l'atmosfera pasquale riuscirà a stemperare i veleni della querelle Acerbi-Juan Jesus che ha investito la serie A con sviluppi e conclusioni discutibili e il rischio di alimentare polemiche sul flagello del razzismo che tutti, sulla carta, si propongono di debellare. Con l’Inter impegnata lunedì nel posticipo con l’Empoli a San Siro, c'è grande attesa per la sfida dell'Olimpico di stasera (ore 18) tra due squadre non proprio in salute. Lazio-Juve: Igor Tudor raccoglie l'eredità di Sarri in una Lazio attardata e sfiduciata ed esordisce contro la sua Juve, in un momento di sorprendente declino. Entrambe hanno conquistato 6 punti in cinque gare, troppo poco. La Juventus, che rilancia Kean con Chiesa, ritrova Rabiot ma fa a meno di Vlahovic, deve ricominciare a correre per blindare la Champions. La Lazio vuole caricare il morale con 3 punti in vista del derby. Tudor dovrebbe dare fiducia a Luis Alberto, Zaccagni e Immobile.

Al Maradona

Sfida delicata è anche quella del Maradona (ore 12.30): il Napoli di Francesco Calzona, che ha dato qualche segno di ripresa, deve tentare l'en plein negli ultimi turni per sperare nel quinto posto. Ma a incrociare i suoi destini è l'Atalanta, che riconosce in Bologna e Roma gli avversari diretti per la Champions. Se Gian Piero Gasperini fa risultato a Napoli e nel recupero con la Fiorentina (la data rimane sempre un mistero) avrà poi un calendario abbastanza favorevole. I partenopei dovranno lasciare in panchina Kvara, fresco della qualificazione agli Europei con la Georgia, per cui accanto a Osimhen dovrebbe giostrare Raspadori. Gasp dovrà fare a meno di De Ketelaere e resta il dubbio di Koopmeiners, ma qualunque formazione sarà competitiva, vista la qualità della sua rosa.

Al Franchi

Il terzo clou pasquale è di scena a Firenze (ore 20.45) tra i viola, che cercano di riprendersi dallo choc della scomparsa del dg Barone, e il Milan lanciato a rafforzare il secondo posto. Pioli punta su Pulisic e Leao, ha sempre problemi tra i centrali di difesa ma ha un centrocampo di sicura affidabilità mentre Vincenzo Italiano, che ha comunicato al club che a fine stagione cambierà aria, si affida alla regia di Arthur e alla verve di Nico Gonzalez.

Le altre

Su un crinale pericoloso è il Frosinone di Eusebio Di Francesco, che ha preso un punto in sette partite dopo avere a lungo frequentato il centroclassifica: i ciociari, che recuperano dopo lungo tempo capitan Mazzitelli, hanno una gara difficile in casa del tranquillo Genoa (ore 15) di Retegui e Gudmundsson. C'è poi una sfida molto equilibrata (ore 15) tra il Torino di Zapata e il Monza di Colpani, una specie di spareggio per potersi agganciare alla corsa europea. Per i lombardi dell'ottimo Raffaele Paladino, gestiti dalla vecchia volpe Galliani, sarebbe un premio adeguato alla loro eccellente stagione.

La volata Champions

In questa chiave, è un turno che sembra favorevole a Bologna e Roma. Thiago Motta è privo di Zirkzee ma la vittoria di Empoli ha dato un ulteriore slancio. Il quarto posto sarà a portata di mano se farà l'en plein nei tre turni con Salernitana, Frosinone e Monza. I campani sembrano rassegnati e per i tifosi emiliani si profila una Pasqua felice. La Roma deve fare il pieno a Lecce. De Rossi ripropone Lukaku e Dybala, è privo dello squalificato Pellegrini, ma dopo un anno ritrova, almeno per qualche minuto, il lungodegente Abraham. Gotti, all'esordio in casa dopo il blitz di Salerno, spera almeno in un pari e guarda con interesse alle due sfide salvezza di lunedì a Cagliari.

RIPRODUZIONE RISERVATA