Lazio 2

JUventus 1

Lazio (4-3-3) : Provedel, Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj, Milinkovic, Cataldi (25’ st Vecino), Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile (19’ st Pedro), Zaccagni (39’ st Basic). Allenatore Sarri.

Juventus (3-5-1-1) : Szczesny, Gatti, Bremer, Alex Sandro, Cuadrado (26’ st Danilo), Fagioli (41’ st Miretti), Locatelli (18’ st Paredes), Rabiot, Kostic (18’ st Chiesa), Di Maria, Vlahovic (18’ st Milik). Allenatore Landucci.

Arbitro : Di Bello di Brindisi.

Reti : nel pt 38’ Milinkovic, 42’ Rabiot; nel st 8’ Zaccagni.

Note : ammoniti Bonucci, Alex Sandro, Locatelli, Cuadrado, Milinkovic, Miretti, Provedel.

Roma. In attesa che il Collegio di garanzia sciolga il nodo sul -15 e sulla posizione in classifica della Juve, ci pensa la Lazio a consolidare il secondo posto battendo i bianconeri 2-1 all’Olimpico e salendo a 58 punti, 14 più dei bianconeri e uno in meno di quel che il club di Torino spera di riottenere. Sul campo la squadra biancoceleste si prende di prepotenza e col gioco i 3 punti. Torna Immobile ma il protagonista è Zaccagni. La Juve va sotto per un gol di Milinkovic Savic ma pareggia subito con Rabiot, poi dopo 8’ della ripresa una splendida combinazione in velocità ispirata da Luis Alberto è chiusa dall’attaccante biancoceleste. Gli ospiti, privi di Allegri in panchina (a casa per un’influenza e sostituito da Landucci), provano a reagire ma sono lenti e confusionari, soffrono il pressing avversario e si espongono ai contropiede.

Sarri batte la sua ex squadra e compie un passo decisivo verso la Champions, da dove la Lazio manca dal 2008. Per la Juventus la corsa si fa difficile: il Milan, quarto, dista 8 punti. L’Europa League invece è a +4.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata