Lazio-Inter, sfida scudetto 

Roma. Un tuffo nel passato. Lazio-Inter, sfida (questa sera alle 20.45) con vista scudetto che vedrà opposte le due formazioni appaiate in classifica a 31 punti in terza posizione, è un salto indietro nel tempo. E non soltanto perché all’Olimpico torna Simone Inzaghi, prima giocatore del secondo scudetto laziale e poi tecnico a sfiorare il terzo prima dell’arrivo del Covid, o per la presenza in campo di diversi ex come De Vrij, Correa e Vecino. Ma soprattutto perché il match sarà trasmesso in chiaro da DAZN, emittente che dopo l’esperimento con Milan-Napoli ha scelto di aprire la visione del match scudetto ai primi due milioni che si sintonizzeranno sulla piattaforma dando la possibilità anche ai tifosi non abbonati, che potranno dunque seguire la diretta sulla propria tv o sul proprio telefonino. Un scelta che riporta al passato.

Intanto, Nuno Tavares, rivelazione della squadra di Baroni, spera «sia una notte da ricordare e di conquistare una vittoria davanti ai nostri tifosi. Sappiamo di affrontare una grande squadra che è in lotta per lo scudetto, sono i campioni d’Italia in carica. Noi però pensiamo solo a noi stessi e a fare una bella partita» le sue parole prima di svelare il sogno, che è quello di «ottenere trofei e grandi risultati con la Lazio. Siamo un bel gruppo unito e abbiamo una buona squadra per centrare i nostri obiettivi». Idee chiare per la Lazio che si troverà di fronte la squadra di Inzaghi, favorita per lo scudetto, senza però partire battuta e anzi vogliosa di dimostrare che la doppia vittoria contro il Napoli - prima in Coppa Italia e poi al Maradona - così come quella di Europa League in casa dell’Ajax non sono certo state un caso. Successi e fame che sono in gran parte merito del tecnico Marco Baroni perché «gestisce il gruppo in maniera incredibile, punta su tutta la rosa. C’è una bella aria all’interno dello spogliatoio, tutti sanno che troveranno spazio dando il massimo in allenamento e in partita», sottolinea ancora Nuno Tavares.

RIPRODUZIONE RISERVATA