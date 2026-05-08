Lazio-Inter finale di Coppa anticipata  

Lo scudetto è già cucito sul petto, ma la stagione dell'Inter non è ancora finita. All'Olimpico, contro la Lazio, i nerazzurri oggi alle 18 giocano una partita che vale soprattutto come prova generale della finale di Coppa Italia di mercoledì prossimo, ancora una volta contro i biancocelesti e sempre nello stadio della Capitale. Un antipasto, dunque, ma anche un'occasione per Chivu di gestire energie, recuperare uomini chiave e tenere alta la tensione competitiva dopo la conquista matematica del titolo.

L'Inter arriva alla trentaseiesima giornata con 82 punti, già uno in più rispetto all'intero bottino raccolto nella scorsa stagione. Numeri che confermano la continuità della squadra nerazzurra: soltanto in tre occasioni, dopo 35 giornate, il club aveva fatto meglio in Serie A, nelle stagioni 2006-07, 2020-21 e 2023-24. Ma ora l'obiettivo è completare l'opera con la Coppa Italia e regalarsi una doppietta che impreziosirebbe ulteriormente il primo anno di Chivu sulla panchina interista, considerando che nella storia dell'Inter è stata centrata solo due volte (di cui una a tavolino nel 2005-06 e l'altra nel 2009-10, anno del Triplete con Mourinho in panchina).

Dalle 20.45 i riflettori saranno poi puntati sullo Stadio Via del Mare di Lecce dove la squadra di Di Francesco ospita la Juventus. Incrocio pericoloso tra lotta per la salvezza e qualificazione Champions. «A Pisa ho visto una squadra determinata, desiderosa di raggiungere risultati importanti. Con la Juve vogliamo fare questo. Normale che affrontiamo una squadra fortissima, servirà una prestazione non di livello, ma di altissimo livello», afferma il tecnico dei pugliesi. A sua volta, quello dei bianconeri Spalletti non può permettersi mezzo passo falso dopo il pareggio con il Verona: «Sono convinto che avremo una reazione, dal dolore emerge una forza che prima non possedevi: funziona così nella vita, il carattere viene fuori da quello che poi non ti va bene e sei costretto a doverlo ribaltare».

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