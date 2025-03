Lazio in cerca di riscatto con il Toro 

Roma. Dimenticare la sconfitta-choc col Bologna e attuare il controsorpasso sulla Roma sono i due imperativi per la Lazio di Roberto Baroni che oggi ospita il Torino nel posticipo della 30ª giornata. Per tenere la barra dritta sulla corsa Champions, i biancocelesti non potranno permettersi di lasciare punti in casa. «Conosciamo le nostre qualità, vogliamo conquistare la vittoria per iniziare al meglio le nove gare che mancano alla fine del campionato», ha detto alla vigilia Mateo Guendouzi, il centrocampista che tiene insieme e dà equilibrio al gioco della Lazio. «Sappiamo di affrontare un’ottima squadra, il Torino è sempre difficile da battere perché è aggressivo e ha calciatori tecnici. Sarà una gara intensa, dovremo pressarli alti per metterli in difficoltà», ha sottolineato il francese, che vorrebbe migliorare il suo score di gol, due finora, contro il Toro.

Il Torino ha incassato dieci punti negli ultimi quattro turni e non sembra pronto ad aprire le porte ai laziali, vantando anche un Milinkovic-Savic capace di blindare la porta granata. Paolo Vanoli vuole tenere sulla corda la sua squadra senza ambizioni di classifica, così è stato sancito un patto nello spogliatoio granata. «Ci siamo detti di affrontare queste ultime nove partite di campionato come se fossero tutte finali» il messaggio dell’allenatore. L’obiettivo è quello di riprendere il discorso interrotto prima della pausa per le nazionali, con Ricci e compagni che avevano perso solo una volta nelle ultime dodici giornate. Il Toro si presenta praticamente al completo a Roma.

Nell’altra sfida (oggi alle 18.30) che interessa anche il Cagliari si affronteranno l’Hellas Verona, raggiunto ieri in classifica dai rossoblù, e il Parma che potrebbe staccare il Lecce (al quart’ultimo posto con 25 punti) in caso di pareggio o vittoria.

