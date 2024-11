«Lazio fortissima, noi pronti a fare una grande partita» 

Assemini. La Lazio è forte, fortissima. Ma ogni partita fa storia a sé e il Cagliari se la vuole giocare sino in fondo. Lo dice con tale disinvoltura, Davide Nicola, che viene la tentazione di lasciargli le chiavi di casa con dentro tutta l’argenteria e i risparmi di una vita. Stasera all’Olimpico per tentare l’impresa, insomma. Ci crede fortemente l’allenatore, e di conseguenza i giocatori che, nonostante le ultime due sconfitte, sentono addosso la sua adrenalina e l’autostima, a prescindere, dunque, dall’avversario. «Andiamo a giocare una partita importante in una cornice molto motivante contro una squadra di qualità assoluta», la premessa. «Sappiamo che dovremo fare una grande partita sia a livello tecnico che emotivo. E siamo pronti a farla», il guanto di sfida lanciato dalla sala stampa del “Crai Sport Center” di Assemini, subito dopo la rifinitura e poco prima di salire sull’aereo diretto a Roma.

La linea

Per lasciare l’Olimpico con la pancia piena servirà una partita perfetta o quasi, questo è scontato. «Dobbiamo cercare di stare molto attenti nel difendere e limitarli il più possibile, allo stesso tempo dovremo cercare di fare il nostro gioco, come sempre abbiamo fatto sinora, del resto. Dovremo essere bravi, insomma, a trovare il giusto equilibrio tra le due fasi». Nicola detta così la linea per provare a contenere l’uragano biancoceleste. «Come tutte le squadre che stanno in alto, la Lazio è qualitativa e competitiva al massimo», ricorda il tecnico piemontese entrando poi nel dettaglio: «Cerca la costruzione del gioco al centro ma punta molto anche sugli esterni, non a caso è tra quelle che crossa di più. È brava a partire dal basso ma anche in contropiede. Insomma, come tutte le grandi squadre, è brava a fare tutto. Ma resta una partita a sé», il nocciolo del ragionamento, «e non è detto che stavolta riesca a farlo bene. Noi proveremo a metterle paura, poi si vedrà».

Step successivo

Sei giorni di lavoro danno respiro dopo il tour de force. «Ci hanno permesso di curare i dettagli ulteriormente. Anche se a me piace giocare ogni tre giorni perché sei sempre impegnato nell’obiettivo finale, ossia la sfida», ammette Nicola che si tiene stretto quel poco di buono visto col Bologna e focalizza le attenzioni sulle situazioni dove il Cagliari deve migliorare. Soprattutto sotto porta, ma non solo. «In generale, dobbiamo concretizzare di più le occasioni create. Ma questo vale per tutte le squadre, non solo per noi». E ancora: «Quando recuperiamo la palla, dobbiamo essere meno frenetici. A volte ci mettiamo in difficoltà da soli».

L’obiettivo

Testa, cuore e tenacia. «Il campionato si è delineato già prima della sosta, sono nove le squadre che dovranno lottare per la salvezza», puntualizza Nicola, quasi a voler ribadire l’obiettivo del Cagliari. Senza voli pindarici o eccessive aspettative da una stagione inevitabilmente altalenante. Stasera, però, Nicola è il primo ad aspettarsi una grande prova dalla sua squadra contro una grande Lazio.

RIPRODUZIONE RISERVATA