Lazio e Roma non si fanno male perla di Soulé  

Lazio 1

Roma 1

Lazio (4-2-3-1) : Mandas 6.5; Marusic 6, Gigot 6, Romagnoli 7, Lu. Pellegrini 6.5; Guendouzi 6, Rovella 6; Isaksen 6.5 (73’ Pedro 6), Dele-Bashiru 5.5 (79’ Belahyane 6), Zaccagni 5.5 (79’ Noslin 5.5); Castellanos 5.5 (73’ Dia 5.5). In panchina: Provedel, Furlanetto, Hysaj, Gila, Basic, Lazzari, Provstgaard, Vecino, Tchaouna, Ibrahimovic. Allenatore Baroni 6.5.

Roma (3-4-2-1) : Svilar 7.5; Celik 6, Mancini 5.5, Ndicka 6; Saelemaekers 6.5 (88’ El Shaarawy sv), Paredes 5.5 (46’ Cristante 6), Koné 6, Angeliño 6; Soulé 7.5 (88’ Rensch sv), Lo. Pellegrini 5 (59’ Shomurodov 6); Dovbyk 5 (84’ Baldanzi sv). In panchina: Gollini, De Marzi, Hummels, Nelsson, Salah-Eddine, Pisilli, Gourna-Douath. Allenatore Ranieri 6.5.

Arbitro : Sozza di Seregno.

Reti : nel st 2’ Romagnoli, 24’ Soulé.

Note : angoli 10-5 per la Lazio. Recupero: 1’ e 5’. Ammoniti: Paredes, Zaccagni, Isaksen, Mancini, Lu. Pellegrini, Rovella.

Roma. Un derby della Capitale a due facce che finisce pari tra nervosismi e falli di troppo e che lascia intatte le speranze d’Europa per entrambe. Dopo un primo tempo brutto con la Lazio più pericolosa della Roma, i biancocelesti trovano il vantaggio ad inizio ripresa con l’ex Romagnoli che di testa batte un grande Svilar facendo impazzire il popolo laziale. Qui la partita si accende con occasioni da una parte e dall’altra: la squadra di Baroni fallisce il raddoppio più volte, mentre arriva il pari giallorosso con una prodezza di Soulè convalidata dalla gol line technology.

In un Olimpico pieno di pubblico ed entusiasmo, nonostante gli incidenti fuori dallo stadio prima della gara, tra il ricordo di Suor Paola, la presenza del giovane arbitro aggredito Alfonzetti, parte meglio la Lazio. Subito dopo la prima ammonizione del match (giallo a Paredes per una manata a Zaccagni) i biancocelesti sfiorano il vantaggio: da calcio piazzato di Isaksen, Romagnoli svetta di testa da pochi passi. Strepitoso l’intervento di Svilar. Passata la paura la Roma comincia a tessere la sua tela con la squadra di Baroni che agisce con veloci ripartenze. Il derby continua così senza decollare sul piano dello spettacolo ma non manca un pizzico di nervosismo.

La ripresa parte con Cristante al posto dell’ammonito Paredes, mentre Baroni non fa cambi. Pochi secondi e i biancocelesti trovano il gol con l’ex Romagnoli: un’azione fotocopia di un’altra d’inizio partita sblocca il derby. Luca Pellegrini crossa teso in mezzo: chi si avventa è il difensore biancoceleste che di testa stavolta batte Svilar. Cambiato il risultato il derby si accende tra falli proibiti e ripartenze. Il pari della Roma arriva grazie ad una prodezza di Soulè, un gran gol per non far rimpiangere il connazionale Dybala, in panchina: Saelemaekers appoggia per l’argentino, che di prima intenzione calcia col sinistro da fuori area, il pallone sbatte sulla parte inferiore della traversa, supera la linea di porta e batte Mandas. Finisce così.

