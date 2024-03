Lazio e Milan si giocano mezza stagione 

Un anticipo che può valere la stagione per la Lazio di Sarri e costare il secondo posto (e a Pioli magari la panchina l’anno prossimo) al Milan. Oggi si gioca Lazio-Milan (Olimpico, ore 20,45) e i due tecnici non possono perdere.

I biancocelesti sono ottavi in campionato con 40 punti, otto lunghezze sotto il Bologna quarto. Se la stagione finisse adesso, non si qualificherebbero nemmeno per la Conference League: altro che Champions. L’umore non è dei migliori, ed ecco il perché (forse) del giorno di riposo concesso ai giocatori ieri. Del resto dopo quello coi rossoneri c’è il match di ritorno degli ottavi di Champions col Bayern Monaco (all’andata vinse la Lazio 1-0). Sul fronte Milan, se lo scudetto è un affare ormai chiuso - come lo stesso allenatore ha ammesso - resta da conquistare la qualificazione alla coppa che conta. I rossoneri sono a quattro punti dalla Juventus, ma devono anche guardarsi le spalle perché il Bologna delle meraviglie è lontano solo cinque lunghezze. Quindi a Roma dopo la sconfitta di Monza e il mezzo passo falso con l’Atalanta serve una vittoria.

Dopo il ko

La sconfitta di lunedì contro la Fiorentina, diretta avversaria per il quarto posto, ha evidenziato i limiti mentali della Lazio: al di là dei tanti infortuni che hanno martoriato la rosa e costretto molti giocatori a fare gli straordinari senza poter tirare il fiato (Guendouzi, Luis Alberto e Felipe Anderson), al Franchi si è vista una squadra poco lucida, stanca e anche priva di concentrazione, che concede tanto (la Fiorentina ha tirato 22 volte) e non ha più la solidità difensiva dell’anno scorso (nel ‘22-23 furono 30 i gol incassati a fine campionato, adesso sono già 28). Il tecnico ritrova Gila dopo la squalifica: lo spagnolo farà coppia con Romagnoli, mentre Patric non ha recuperato come anche Rovella, tormentato dalla pubalgia. Il regista sarà ancora Cataldi affiancato da Guendouzi e Luis Alberto. Vecino e Zaccagni si sono messi alle spalle i guai fisici, ma il rientro sarà graduale: al posto dell’esterno spazio a Isaksen, nel tridente con Immobile e Felipe Anderson.

Il Diavolo

Il Milan dal canto suo è ferito e pericoloso. Per la lotta scudetto «credo sia ormai finita, il campionato almeno per il primo posto è chiuso» ha detto lo stesso allenatore Pioli, dunque i rossoneri punteranno tutto sul raggiungimento del secondo posto e sull’Europa League. Negli ultimi nove incontri con la Lazio, il Diavolo ha vinto in sette occasioni (quest’anno il match di andata finì 2-0); due i successi della Lazio, tra cui il roboante 4-0 di un anno fa, una delle gare migliori dell’era Sarri. «Contro la Lazio vogliamo rimettere in campo il livello di prestazione di domenica scorsa ma cambiando il risultato», ha detto il tecnico parlando dell’1-1 con l’Atalanta. Dove si è rivisto un ottimo Leao, tornato al gol in campionato dopo cinque mesi. Il portoghese proverà a concedere il bis, cercando anche di ispirare Giroud sicuramente titolare. Poi ci saranno gli ottavi di Europa League contro lo Slavia Praga intervallati dalla gara con l’Empoli e infine la trasferta di Verona. La quota Champions League «è 70 punti come detto da Allegri», concorda Pioli, «pensiamo alla Lazio, abbiamo tanti obiettivi e sfide importanti».

