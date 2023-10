Lazio e Milan domani notte contro Celtic e Dortmund  

Due match già decisivi, o quasi, per la qualificazione agli ottavi in Champions. Domani alle 21 Milan e Lazio si giocano molto se non tutto del loro futuro nella competizione calcistica più importante d’Europa: i rossoneri hanno l’impegno più complicato dovendo far visita al fortino del Borussia Dortmund, terzo in Germania a -2 dalla vetta, mentre biancocelesti saranno di scena in Scozia sul campo dei Celtic Glasgow, la cui vigoria fisica comunque è in grado di creare difficoltà agli uomini di Sarri.

Per entrambe le squadre è imperativo non perdere ce sarebbe anche meglio vincere vista la situazione di classifica: la squadra di Pioli ha un punto frutto del pari interno nel primo match a San Siro contro il Newcastle, teoricamente la formazione più abbordabile del girone F (la quarta è il Psg, in testa con 3 punti), e subire un ko significherebbe essere scavalcato dai rivali e vedersi allontanare sensibilmente la possibilità di passare il turno. «Il Milan deve essere sempre in Champions League, sia per questioni economiche sia per i nostri fans in tutto il mondo», ha detto a scanso di equivoci il presidente Paolo Scaroni: «Il club è un’azienda, dobbiamo fare crescere i ricavi. Quelli registrati nell’ultimo bilancio sono raddoppiati rispetto a quattro anni fa». C’è anche l’ipotesi di un ritorno di Ibrahimovic, che ieri si è di nuovo definito Dio: «Non sto scherzando», ha detto ai media britannici. «Quando sarà pronto ad accettare delle ipotesi di ritorno, saremo felici di esplorarle insieme» ha detto Scaroni.

La Lazio è più o meno nella stessa situazione: un punto colto con l’Atletico Madrid grazie al gol nel recupero del portiere Provedel. In testa c’è il Feyonoord a quota 3. Il Celtic è fermo a zero: sarebbe il caso di lasciarlo lì.

