Lazio e Lombardia oggi e domani al voto: lo spettro dell’astensionismo 

Nel giorno di un voto dal finale apparentemente già scritto con una vittoria del centrodestra sia in Lombardia che nel Lazio, è l'astensione lo spettro più temuto di queste regionali. Insieme al rischio di scombinare i rapporti di forza fra i partiti della coalizione - tra attese di boom di Fratelli d'Italia e presagi di tracollo degli alleati - fino ad alterare la tenuta complessiva della maggioranza. E chissà se qualche riflesso ricadrà pure sulle opposizioni, per accelerare alleanze e strategie di sopravvivenza. Tra oggi e domani andranno alle urne due regioni che contano in tutto 12 milioni di elettori, circa 1/5 degli italiani. Per misurare l'astensionismo, si useranno i numeri delle ultime politiche e delle stesse regionali del 2018. A livello nazionale, cinque mesi fa, l'affluenza si fermò a un passo dal 64%. Il confronto non va meglio se si guarda al dato locale di cinque anni fa quando la Lombardia incoronò il leghista Attilio Fontana l'affluenza fu del 73%. Nel Lazio dove ci fu il bis del segretario del Pd, Nicola Zingaretti, al voto andò il 66,5% degli aventi diritto. Due percentuali difficilmente raggiungibili e che rischiano di condizionare soprattutto le performance di Lega e Forza Italia, più in sofferenza rispetto a FdI. Nel Lazio al candidato del centrodestra, Francesco Rocca, si contrappongono Alessio D'Amato, sostenuto dal Pd e Terzo Polo, e Donatella Bianchi, messa in campo dai 5S. In Lombardia, Francesco Majorino del Pd (con M5S) e Letizia Moratti appoggiata da Renzi e Calenda.

Bufera a Campobasso

Intanto, il presidente della Regione Molise, il leghista Donato Toma, e cinque assessori della sua giunta sono indagati per abuso d’ufficio. L'inchiesta irrompe nella imminente campagna elettorale per le elezioni regionali (l’ipotesi è il 25 giugno). Nei giorni scorsi sono stati condannati con il rito abbreviato a otto mesi di reclusione per abuso d'ufficio l'ex presidente della Regione Paolo Frattura (Pd) e due ex assessori.

