Lazio da urlo, batte e supera il Feyenoord 

Lazio 1

Feyenoord 0

Lazio (4-3-3) : Provedel, Lazzari, Patric, Romagnoli, Hysaj (33' st Pellegrini), Kamada (8' st Guendouzi), Vecino (33' st Rovella), Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile (18' st Castellanos), Zaccagni (18' st Pedro). In panchina Sepe, Magro, Gila, Marusic, Cataldi, Isaksen. Allenatore Sarri.

Feyenoord (4-3-3) : Bijlow, Nieuwkoop (20' pt Trauner, 29' st Jahanbakhsh), Geertruida, Hancko, Hartman, Timber (36' st Milambo), Zerrouki (36' st Ueda), Wieffer, Stengs, Gimenez, Paixao (30' st Ivanusec). In panchina Wellenreuther, Lamprou, Beelen, Dilrosun, Lopez, van den Belt, Lingr. Allenatore Slot.

Arbitro : Marciniak (Pol).

Rete : nel pt Immobile al 46'.

Roma. Una notte da Champions per la Lazio e soprattutto per Ciro Immobile che firma il suo gol numero 200 in biancoceleste rimettendo i suoi in piena corsa per il passaggio del turno. Alla squadra di Sarri basta la rete del suo bomber per battere un bel Feyenoord che ce la mette tutta per trovare il pari ma deve inchinarsi ad un Provedel in serata di grazia. Ora nel Gruppo E dell'Europa che conta biancocelesti sono secondi dietro all'Atlético Madrid che ha travolto il Celtic all'Estadio Metropolitano.

Di fronte ad oltre 40.000 tifosi è bellissima la partenza della Lazio che già nei primi secondi mette i brividi agli olandesi del Feyenoord: Zaccagni parte in progressione involandosi verso l'area avversaria e conquista una punizione dal limite in per il fallo di Nieuwkoop, determinandone subito l'ammonizione. Nel finale della prima frazione gli olandesi prendono sempre più campo andando ancora vicino al gol dell'1-0 prima con Wieffer e poi con Paixão. E nel momento più difficile i biancocelesti rubano palla a centrocampo e prima dello scadere vanno in vantaggio con Immobile: dopo il recupero di Vecino Luis Alberto allarga per Felipe Anderson, che vede e premia lo scatto del capitano biancoceleste che sorprende in profondità la difesa del Feyenoord, salta Bijlow e realizza con il destro il suo 200esimo gol con la maglia della Lazio. Inutile poi l'assalto degli olandesi nel secondo tempo.

