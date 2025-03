Lazio col Viktoria Plzen Baroni: «Niente calcoli» 

La vittoria dell'andata, con il 2-1 firmato Isaksen all'ultimo respiro, rappresenta un vantaggio, ma guai a pensare di aver già completato il lavoro perché la qualificazione è ancora tutta da conquistare. Lo ripete come un mantra l’allenatore della Lazio Marco Baroni, quasi a voler convincere tutti che il ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro il Viktoria Plzen (oggi all’Olimpico alle 18.45) non sia solo una semplice formalità.

«Farsi condizionare dal risultato sarebbe il più grande errore che possiamo fare. Sarà una gara da dentro o fuori, quindi dobbiamo entrare in campo con convinzione e fare la partita. Non dobbiamo fare nessun calcolo», ammonisce il tecnico che vuole il passaggio del turno per continuare a sognare la finale di Bilbao. «Loro sono una squadra che ha corsa, fisicità, che calcia tantissimo. Dobbiamo tenerli lontani e fare la partita cercando il gol subito», ribadisce ancora una volta l'allenatore biancoceleste.

Conference League

In campo oggi (alle 21) anche la Fiorentina in Conference League per il ritorno degli ottavi di finale con il Panathinaikos: i viola dovranno rimontare il ko per 3-2 subito una settimana fa ad Atene. «Sappiamo quanto sia importante questa partita per noi, per la società e per Firenze, non vediamo l'ora di scendere in campo con un approccio come fosse una finale», il guanto di sfida del tecnico dei gigliati Raffaele Palladino.

