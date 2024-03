Lazio, ci pensa Castellanos 

Frosinone 2

Lazio 3

Frosinone (4-2-3-1) : Turati; Zortea, Okoli, Romagnoli, Lirola (35' st Valeri); Barrenechea, Mazzitelli (17' st Seck); Soulé, Brescianini (45' st Reinier), Gelli (35' st Kaio Jorge); Cheddira (45' st Cuni). In panchina Frattali, Cerofolini, Baez, Garritano, Kvernadze, Ibrahimovic, Ghedjemis, Monterisi. All. Di Francesco

Lazio (4-3-3) : Mandas; Marusic, Romagnoli, Casale, Pellegrini (1' st Lazzari); Guendouzi, Cataldi (11' st Vecino), Luis Alberto; Felipe Anderson (37' st Isaksen), Immobile (11' st Castellanos), Zaccagni (41' st Kamada). In panchina Sepe, Renzetti, Pedro, Hysaj, A. An- derson, Gila. All. Martusciello

Arbitro : Rapuano di Rimini

Reti : nel pt 13' Lirola, 36' Zaccagni; nel st 12' e 17' Castellanos, 25' Cheddira.

Frosinone. Tre punti per ripartire, scacciare i fantasmi e consentire al neo allenatore Igor Tudor di lavorare con un briciolo di serenità. La Lazio, guidata ad interim da Giovanni Martusciello, vince in rimonta a Frosinone dopo 4 sconfitte di fila. Immobile e soci restano aggrappati al treno della zona-Europa ma soprattutto nel primo tempo sono apparsi in balia degli eventi e senza mordente. Una squadra che deve ritrovare se stessa. Il successo della Lazio inguaia il Frosinone. La squadra di Di Francesco incassa il quinto ko nelle ultime 6 (più un pari), resta terz'ultimo e non approfitta dei passi falsi di Empoli, Cagliari e Udinese.

La partita

Il Frosinone parte con gli “occhi della tigre” e aggredisce gli avversari che faticano ad accendersi. Al punto che al 13' Zortea dalla destra pesca Lirola che brucia Zaccagni e di testa insacca. Lazio non pervenuta: la settimana di caos, le dimissioni di Sarri, la contestazione si fanno sentire. Al 26' il primo squillo è di Immobile. Il Frosinone continua a spingere ma fallisce il raddoppio e nel calcio chi sbaglia paga. Al 39' Zaccagni si fa perdonare su assist di Guendouzi: 1-1. Nella ripresa dentro Lazzari, fuori Pellegrini. Soulé al 1' si libera in area ma il suo tiro è parato da Mandas. Dalla panchina arriva la scossa per la Lazio con Castellanos e Vecino al posto di Immobile e Cataldi. Proprio l'attaccante argentino nel giro di 4' (13'-17') ribalta la partita prima con un colpo di testa su cross di Luis Alberto e poi con un tap in sotto porta dopo il palo colpito da Casale. Per Castellanos terzo gol al Frosinone in 2 gare. Di Francesco corre ai ripari, mentre i tifosi biancocelesti contestano il presidente della Lazio Claudio Lotito. Il Frosinone al 25' accorcia con Cheddira in rovesciata ma nel finale è graziato più volte dalla Lazio.

