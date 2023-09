Lazio, che fatica: Vecino e Zaccagni bucano il fortino del Toro 

Lazio 2

Torino 0

Lazio (4-3-3) : Provedel, Lazzari (35’ st Hysaj), Casale, Romagnoli, Marusic, Vecino (28’ st Guendouzi), Rovella, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile (29’ st Castellanos), Zaccagni (35’ st Isaksen). Allenatore Sarri.

Torino (3-4-1-2) : Milinkovic-Savic, Schuurs, Buongiorno (27’ pt Sazonov), Rodriguez, Bellanova (35’ st Soppy), Ricci, Tamèze (15’ st Ilic), Lazaro (35’ st Pellegri), Vlasic, Sanabria, Zapata (15’ st Radonjic). Allenatore Juric.

Arbitro : Fabbri di Ravenna.

Reti : nel st 11’ Vecino, 30’ Zaccagni.

Note : ammoniti Bellanova, Tamèze, Immobile, Ricci.

Roma. Senza brillare, tirando appena sei volte in porta, la Lazio trova la sua seconda vittoria in campionato. Contro un Torino abbottonato, all’Olimpico bastano il guizzo di Vecino e l’invenzione di Zaccagni: per il club capitolino i tre punti sono una boccata d’ossigeno. Nel pre-partita i tifosi in curva hanno invitato i giocatori a tirare fuori il carattere e il mini ritiro dei biancocelesti (da martedì pomeriggio) serviva proprio lavorare sulle teste dei calciatori.

Poco incoraggiante però l’avvio della partita col Toro: la Lazio si fa vedere pochissimo dalle parti di Milinkovic. Solo due i tiri a fine primo tempo a fronte dei quattro dei granata, che perdono Buongiorno per infortunio muscolare: Toro attento a non scoprirsi, Lazio impalpabile.

L’avvio della ripresa sembra ricalcare i ritmi della prima frazione, ma i padroni di casa gli danno una sterzata all’11’: Lazzari crossa per Vecino che insacca con un piattone al volo. Il Torino si fa vedere poco in avanti, poi Zaccagni ricevuta palla da Felipe Anderson tira fuori dal cilindro una fuga palla al piede, entra in area dalla sinistra e mette in ghiaccio la partita quando mancano 15’ dalla fine. L’Olimpico può tirare un sospiro di sollievo.

