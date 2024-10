Lazio champagne il Nizza va a fondo 

Lazio 4

Nizza 1

Lazio (4-2-3-1) : Mandas, Marusic (34' st Lazzari), Gila (25' st Romagnoli), Patric, Pellegrini, Guendouzi, Vecino (19' st Dia), Tchaouna (1' st Zaccagni), Dele-Bashiru (1' st Rovella), Pedro, Castellanos. In panchina Provedel, Furlanetto, Gigot, Nuno Tavares, Isaksen. All. M. Baroni.

Nizza (3-4-2-1) : Bulka, Ndayishimiye, Bombito, Dante, Clauss (24' st Abdi), Rosario (32' st Diop), Boudaoui (24' st Ndombelé), Louchet, Bounani (24' st Cho), Boga (25' st Guessand) Moukoko. In panchina Dupè, Boulhendi, Abdelmonem, Mendy, Camara, Orakpo. All. F. Haise.

Arbitro : Fesnic (Romania).

Reti : nel pt 20' Pedro, 35' Castellanos, 41' Boga; nel st 8' Castellanos, 22' Zaccagni.

Note : angoli 6-3 per la Lazio, rec. 2' e 3', ammoniti Louchet, Bombito, Zaccagni, Pellegrini, Bulka.

La Lazio concede il bis. Dopo aver battuto la Dinamo Kiev all'esordio, si sbarazza anche del Nizza e sale a 6 punti. Sotto il diluvio che si abbatte su Roma gli uomini di Baroni vanno subito avanti con Castellanos e Pedro - dopo aver colpito due pali con l'argentino e con Vecino - e poi, ancora con il numero 11 argentino a chiudere la pratica dopo dieci minuti dall'avvio della ripresa prima che Zaccagni cali il poker dal dischetto. Baroni opta per il turnover cambiando 8 titolari rispetto alla vittoria di Torino mentre il Nizza si affida ai guizzi dell'ex Sassuolo Boga, autore dell’unico gol francese al 41’ del primo tempo.

Nella seconda parte, episodio particolare: in occasione del calcio di rigore al 22’, l'argentino Castellanos prende il pallone in mano, ma sul dischetto, dopo un breve conciliabolo, si presenta Zaccagni che insacca e sigla il poker mandando in archivio il match con mezz'ora di anticipo - anche a causa di un campo ai limiti della praticabilità - e proiettando i biancocelesti a punteggio pieno dopo due giornate.

