Lazio 1

Az Alkmaar 2

Lazio (4-3-3) : Maximiano; Lazzari, Casale (1’ st Romagnoli), Patric, Marusic; Luis Alberto, Cataldi (25’ st Vecino), Milinkovic; Pedro (25’ st Cancellieri), Felipe Anderson, Zaccagni. Allenatore Sarri.

AZ Alkmaar (4-3-3) : Ryan; Sugawara, Hatzidiakos, Goes, Kerkez (37’ st De Wit); Reijnders, Mijnans, Clasie; Odgaard (38’ st Mihailovic), Pavlidis (38’ st Meerdink), Karlsson (38’ st van Brederode. Allenatore Jansen.

Arbitro : Nyberg (Sve).

Reti : nel pt 18’ Pedro, 45’ Pavlidis; nel st 17’ Kerkez.

Note : ammoniti Clasie e Kerkez per gioco falloso. Spettatori: 21mila circa.

Roma. Maurizio Sarri temeva contraccolpi psicologici dopo il successo sul Napoli e in parte aveva ragione. Nell’andata degli ottavi di Conference League la Lazio pecca di concentrazione, ma anche di fortuna, e si fa battere 2-1 all’Olimpico dall’AZ Alkmaar, non confrontabile con la capolista di serie A ma veloce, organizzata e abile a sfruttare i molti errori dei biancocelesti in uscita e in fase di conclusione. Il 16 marzo, in Olanda, la Lazio dovrà tentare una non facile rimonta ancora senza Ciro Immobile, il cui infortunio rischia di tenerlo fuori a lungo.

Anche a causa dell’assenza dell’attaccante, Sarri cambia quasi mezza squadra rispetto a Napoli, dato anche il recupero di Casale, e in attacco con Pedro e Zaccagni schiera Felipe Anderson come falso nove. In porta c’è Maximiano, protetto da Casale e Patric centrali con Lazzari sulla destra. A centrocampo Milinkovic-Savic e Luis Alberto. L’Az è terzo in campionato: il punto debole è la difesa e dopo 3’ i biancocelesti vanno vicini al gol con Milinkovic. Al 18’ Zaccagni va in affondo e trova in area Pedro pronto alla girata vincente con un tocco spettacolare. Al 26’ un altro tiro dello spagnolo è parato da Ryan. L’AZ soffre ma alza il baricentro e cerca di sfruttare le distrazioni in uscita della Lazio. Così al 31’ Mijnans colpisce il palo e al 45’ Pavlidis d’esterno batte Maximiano. Subito dopo portiere e traversa negano a Milinkovic il 2-1. Nella ripresa al 17’ un nuovo errore in uscita, di Pedro, porta al raddoppio olandese al con Kerkez. Felipe Anderson va vicino al gol al 28’ e al 35’. L’AZ sbanda ma torna in olanda con una vittoria.

