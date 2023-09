Lazio-Atletico,Sarri vs Simeone 

Napoli, Juventus e Atletico Madrid: il calendario della Lazio non si può certo dire facile, visto il valore delle tre squadre citate. Dopo la sconfitta dell'Allianz Stadium contro i bianconeri, arriva l'esordio in Champions, all'Olimpico, oggi alle 21. «Abbiamo dei problemi da risolvere, e la consapevolezza di aver fatto meglio contro Napoli e Juve rispetto alle prime due uscite - esordisce in conferenza Maurizio Sarri, tecnico dei biancocelesti - ora serve il passo decisivo, contro le squadre forti come l'Atletico ci sono opportunità e rischi». Contro i biancorossi, il tecnico si aspetta che la Lazio «prosegua nei suoi miglioramenti, togliendo i difetti di inizio stagione», spiega, «siamo troppo morbidi in area nostra e in quella avversaria».

I tanti palloni portati in area e non capitalizzati fanno rabbia al mister: «Serve fare meglio nelle situazioni sporche dentro le due aeree. Teoricamente dovrebbe essere un brutto momento, ma non dobbiamo pensarci. Ottenere un risultato positivo con l'Atletico sarebbe importante per la qualificazione».

L'allenatore della Lazio risponde su Simeone («Il mio modo di vedere il calcio è diverso dal suo, ma ho stima di lui. Con il suo stile ha fatto benissimo in Spagna e in Europa»), non abbocca quando gli chiedono del silenzio stampa dopo il ko con la Juve («La società ci ha chiesto di non commentare la partita e noi la seguiamo»), e non si sbottona quando si parla di obiettivi in Champions: «Ci poniamo traguardi di gara in gara, pensiamo solo a dare il massimo».

Le formazioni:

(ore 21 Sky e Canale5)

Lazio (4-3-3) : Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Guendouzi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

Atletico Madrid (3-5-2) : Oblak; Witsel, Hermoso, Savic; Molina, Barrios, De Paul, Saul, Samuel Lino; Griezmann, Morata. All. Simeone.

