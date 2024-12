Lazio-Atalanta è un match scudetto 

Quattro partite oggi, compresa quella del Cagliari, quattro domani e due lunedì: è il programma della 18esima giornata di Serie A con la sfida scudetto Lazio-Atalanta, Juve-Fiorentina e Milan-Roma.

La Dea non può più nascondersi, punta allo scudetto con il tecnico Gasperini e una rosa che si valorizza ogni turno che passa. I biancocelesti, che Baroni ha trasformato in un gruppo competitivo anche con gli acquisti poco valorizzati l’anno scorso da Sarri, ha già sconfitto due leader della classifica, il Torino e il Napoli. Si gioca oggi alle 20,45. In precedenza, alle 15, sono in programma le sfide salvezza Parma-Monza ed Empoli-Genoa. I toscani hanno perso tre delle ultime quattro gare mentre i rossoblù liguri sono più competitivi da quando è arrivato in panchina Vieira; gli emiliani allenati da Pecchia ricevono i brianzoli ultimi in classifica e con in panchina Bocchetti dopo l’esonero di Nesta.

Domani alle 12,30 il Torino, contestato dai tifosi, non può permettersi un inciampo con l’Udinese che naviga a centro classifica. Alle 15 Kvara, Lukaku e Neres guideranno il Napoli al Maradona contro il Venezia: due pari e un successo attestano i progressi del gruppo di Di Francesco. Alle 18 c’è Juve-Fiorentina, con gli ex Nico Gonzalez e Vlahovic da una parte e Kean dall’altra. Alle 20,45 ecco Milan-Roma. Lunedì infine Como-Lecce (18,30) e Bologna-Verona (20,45).

