Lazio all’Olimpico per cercare l’impresa

Da un lato la strada che porta alla semifinale, mai raggiunta nell’epoca Lotito, dall’altro il rischio di una stagione anonima. La Lazio è di fronte a un bivio e la partita di ritorno dei quarti di Europa League contro il Bodo/Glimt, nella quale i biancocelesti devono ribaltare il 2-0 dell’andata, è fondamentale. «Per noi è un momento importante, ci giochiamo gran parte della stagione», le parole del presidente a Formello, «purtroppo in Norvegia la squadra non ha potuto esprimere le proprie potenzialità. Speriamo lo faccia all’Olimpico, è un appuntamento importantissimo che rappresenta gran parte dell’epilogo di tutti gli sforzi fatti finora».

Il numero uno biancoceleste ha caricato l’ambiente come aveva fatto dopo il derby il tecnico Marco Baroni, sottolineando di credere «nel passaggio del turno». Servirà una Lazio diversa da quella vista una settimana fa nel gelo di Bodo. Domani ci sarà una maglia speciale, con il logo della Croce Rossa Italiana, e il calore dei 50mila tifosi attesi allo stadio. L’ultima semifinale europea laziale è del 2003, quando la competizione si chiamava ancora Coppa Uefa: all’epoca passò il Porto di Josè Mourinho, poi vincitore del trofeo. Anche in quel caso si partiva una sconfitta all’andata per 4-1 e nel ritorno fu solo 0-0. Stavolta c’è la sensazione che sarà una sfida diversa, senza il sintetico ad agevolare i norvegesi e con una Lazio che, nel derby con la Roma, ha «dominato, loro hanno fatto un tiro in porta», ha detto Lotito. L’Europa League rimane la strada di accesso alla Champions League, obiettivo senza il quale si farebbe fatica a considerare positiva una stagione che può ancora diventare da favola.

RIPRODUZIONE RISERVATA