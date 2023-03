L’azienda? Nella cucina di casa 

Amante e profonda conoscitrice della cucina tradizionale sarda, Tiziana, ha trasformato la cucina di casa in un laboratorio aziendale. Portando in dote le competenze apprese dalla madre produrrà pardulas con la ricotta sarda, amaretti, bianchini, pirichitus, pabassini, e anche la pasta fatta a mano come le lorighitas che poi venderà ai privati e alle aziende.

L'obiettivo dell'associazione è quello di offrire occasioni di micro-imprenditorialità sostenibile, combattere lo spopolamento, far emergere il sommerso e creare una base produttiva con il marchio “Fatu in domo”, con disciplinari che garantiscano qualità e identità dei prodotti fatti in casa.

Non è mai troppo tardi. Ha avuto coraggio Tiziana Collu, asseminese d'adozione che a 61 anni ha deciso mollare il lavoro da impiegata per lanciarsi in una nuova sfida. Il campo di battaglia? La cucina di casa. Il nome della sua avventura? “A Silvia piace!”. Tiziana ha deciso di aderire al progetto di sviluppo di una rete di laboratori domestici dell’associazione culturale e di promozione sociale “Sa Mata, l'albero delle idee” dopo aver conosciuto l'esperienza positiva di altri sardi che hanno realizzato il loro sogno, grazie a questo progetto.

Micro-aziende

La tradizione

Nella cucina-laboratorio di Tiziana sarà prodotta anche la regina della tradizione culinaria asseminese: sua maestà sa panada asseminesa, già riconosciuta come Pat, prodotto Agroalimentare Tradizionale. L'associazione "Sa Mata, l'albero delle idee” ha come ambizioso traguardo quello di ottenere dal ministero delle Politiche agricole alimentari, il marchio Igp per questa deliziosa pietanza, ricchissima di sapore, espressione perfetta della dieta mediterranea. «Per ottenere questo prestigioso riconoscimento, – spiega Veronica Matta, presidente dell’Associazione – occorre raggiungere un certo quantitativo di panadas prodotte, dunque la nascita di una nuova realtà produttiva nel territorio, contribuirà a farci raggiungere l'obiettivo».

Per Silvia

Che a Tiziana piaccia la vita avventurosa lo si capisce anche perché nel tempo libero ama viaggiare per la Sardegna a bordo di un sidecar Honda goldwing 1500, insieme a suo marito Miro e alla loro figlia Silvia. Ed è Silvia in onore della quale questa nuova attività si chiama proprio "A Silvia piace!", il giudice più severo della cucina della mamma. «Vivo ad Assemini –racconta Tiziana - da 34 anni e sono mamma di una figlia speciale, a cui ho dedicato il nome dell’azienda, oggi ha 31 anni, ed è la mia assaggiatrice ufficiale e la buongustaia di casa». Gli asseminesi ora lo sanno, tutta la comunità può contribuire a far diventare sa panada prodotto Igp.

