«L’Azerbaigian può  invadere l’Armenia»  

Washington. L’Azerbaigian potrebbe invadere l’Armenia nelle prossime settimana, dopo la riesplosione del conflitto in Nagorno-Karabakh. È il monito che il segretario di stato Antony Blinken ha lanciato a un ristretto numero di parlamentari la scorsa settimana, secondo quanto riporta Politico citando due fonti a conoscenza della conversazione. In una telefonata del 3 ottobre, alcuni deputati hanno fatto pressione su Blinken per possibili misure contro il presidente azero Ilham Aliyev in risposta all’invasione della regione del Nagorno-Karabakh in settembre. Blinken ha risposto che il dipartimento di stato sta cercando strade per chiedere conto all’Azerbaigian delle sue responsabilità e non ha intenzione di rinnovare una deroga di lunga data che consente agli Stati Uniti di fornire assistenza militare a Baku.

