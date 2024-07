L’avvocato vincente Keir Starmer, un “tipo normale” 

Londra. Lo hanno definito il “normal bloke”, un tipo normale, l’uomo della porta accanto - quieto e rassicurante - con cui si può condividere una pinta di birra al pub parlando di calcio (è tifosissimo dell’Arsenal). Keir Starmer, a 61 anni suonati, riporta il Partito laburista al potere nel Regno Unito offrendo alla maggioranza silenziosa del Paese la garanzia del cambiamento attraverso una forza moderata, più pragmatismo che carisma o programmi di riforme ambiziose, come alternativa “al caos” rappresentato da 14 anni di governi conservatori. Una sorta di New Labour 30 anni dopo, ma senza la componente innovativa attribuita allora al progetto di Tony Blair, men che meno la capacità affabulatoria e l’età di quest’ultimo: che divenne premier a soli 43 anni, il più giovane dal 1812 prima di Rishi Sunak, 42enne nel 2022.

Di Starmer, figura riservata e approdata tardi alla politica attiva, dopo i 50, si può capire di più dalla vita personale. Nato in un quartiere popolare a sud di Londra il 2 settembre 1962 da un padre tecnico di fabbrica, Rodney Starmer, e da una madre infermiera, Josephine Baker, si trasferisce con la famiglia nel Surrey. Negli anni Settanta s’iscrive ai “giovani socialisti” del Labour. Passione che sale di tono negli anni dell’università. La malattia della madre, per anni invalida, contribuisce alla sua decisione di diventare avvocato. Dopo essersi sposato con la collega Victoria Alexander (da cui ha avuto un figlio e una figlia), nel 2008 accetta la carriera negli apparati inquirenti, con la nomina a capo del Crown Prosecution Service (Cps). Deputato laburista nel collegio di Londra nord di Holborn and St Pancras dal 2015, viene designato ministro ombra per la Brexit, a cui si oppone senza incertezze.

