«L’avvocato Tamponi non mi ha mai minacciato» 

«L’avvocato olbiese Luca Tamponi non mi ha mai minacciato direttamente»: è stata la stessa presunta vittima, il civilista sassarese Alessandro Gosmino, a dire davanti ai giudici di non avere subito pressioni indebite esplicite da parte di una delle persone arrestate per estorsione. È uno dei passaggi significativi del contro esame di Gosmino, nel processo (celebrato a Sassari) contro l’avvocato di Olbia, Luca Tamponi, sul banco degli imputati insieme all’ex sindaco di Berchidda, Sebastiano Sannitu, all’avvocato sassarese Michele Torre e all'imprenditore, Antonio Casu. Secondo il pm, nel 2016 vennero esercitate pesanti pressioni ai danni di Gosmino, per costringerlo «a cedere un terreno a Berchidda da lui acquistato in un’asta». La presunta vittima sta affrontando un esame che si sta rivelando estremamente importante per l’istruttoria. Rispondendo agli avvocati Mariano Mameli e Antonello Fadda, la presunta vittima ha escluso pressioni da parte di Michele Torre. Va ricordato che nell’estate del 2017 vennero arrestati Sebastiano Sannitu e Luca Tamponi, per le difese sulla base di “menzogne” che hanno tenuto in piedi una storia di “metodi mafiosi”. In aula, però, le minacce dirette sono state negate. Ora gli avvocati Mariano Mameli e Antonello Fadda insistono per avere in aula come teste l’arcivescovo emerito di Sassari, Paolo Atzei.

RIPRODUZIONE RISERVATA