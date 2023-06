L’avvocato lascia Impagnatiello 

MILANO. Alessandro Impagnatiello, reo confesso dell’omicidio della fidanzata Giulia Tramontano, al settimo mese di gravidanza, è rimasto senza difensore. Ieri mattina l’avvocato Sebastiano Sartori è andato a San Vittore per comunicargli la rinuncia. «È stata una questione tra me e il mio assistito», ha detto quando nel pomeriggio è arrivato in Procura per formalizzare la scelta, lasciando intendere che è venuto meno «il rapporto fiduciario» col 30enne, «sempre più angosciato» e ora con un difensore d’ufficio nominato a fatica, visto che più di uno si è tirato indietro.

L’arma sul frigo

Intanto l’indagato ha fatto ritrovare il coltello che usato per il delitto, spiegando che si trova in un ceppo sopra il frigorifero, e ha corretto alcuni punti della sua ricostruzione, che gli inquirenti stanno verificando attraverso le immagini delle telecamere raccolte tra Senago e Milano. Video in cui in piena notte, poco dopo il delitto, il barman viene ripreso con un lenzuolo sotto il braccio, oppure all’alba mentre carica in macchina due sacchi di plastica uno dei quali sembra contenere degli indumenti: l’ipotesi è che stesse facendo sparire i vestiti sporchi di sangue e si fosse già messo in moto per nascondere il corpo di Giulia di cui, per quattro giorni, ha messo in scena la scomparsa volontaria.

Insospettiti da subito

A questa scomparsa i genitori di Giulia non hanno mai creduto: «Fin da subito sono stati insospettiti - ha spiegato il loro legale Giovanni Cacciapuoti - dal fatto che la figlia non rispondeva al telefono e il convivente era vago». Dall’inizio «hanno temuto questo tragico epilogo in quanto era difficile pensare che la loro figlia in attesa di un bimbo, nonostante il naufragio della relazione sentimentale, si fosse allontanata». Quello di Impagnatiello è «stato un gesto imponderabile - ha proseguito - Se solo avessero sospettato di una evoluzione del genere sarebbero venuti qui a prendersela».

