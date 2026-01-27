L’avvocato ha fatto quadrare i conti 

«Ora i conti sono in ordine». Luigi Cardia, 51 anni, dopo due anni e mezzo lascia l’assessorato al Bilancio per diventare presidente del Consiglio comunale. «Quando ho preso in mano l’assessorato c’era una segnalazione della Corte dei conti, ma dopo due anni e mezzo di lavoro il Comune ha di nuovo il Bilancio a posto». L’esponente di Fratelli d’Italia si accinge a presiedere la prima seduta in aula, dato che quella in cui è stato votato l’assemblea è stata coordinata dalla vicepresidente Lara Depau in sostituzione della dimissionaria Mara Mascia (Forza Italia) che ha raccolto le redini di Cardia al Bilancio.

Il bilancio

Cardia non entra nel merito della stagione politico-amministrativa precedente all’era Ladu. Traccia soltanto un bilancio dei trenta mesi alla guida dell’assessorato. «Sono dati oggettivi, non voglio fare polemica. Però - osserva il legale - i conti non erano in ordine dal momento che il Comune aveva ricevuto una segnalazione dall’organo costituzionale che tutela l’equilibrio della finanza pubblica e il buon andamento dell’azione amministrativa. I conti andavano allineati e abbiamo avviato un’azione di riordino, attraverso un lavoro cominciato con la responsabile dell’epoca, Giovanna Agus. Nel 2025, per la prima volta, abbiamo chiuso il bilancio di previsione nei termini di legge. È stata una gran bella soddisfazione». Cardia è stato il primo assessore di Tortolì nell’era della tassa di soggiorno. «Abbiamo affrontato e gestito l’imposta istituita dal commissario straordinario. Merito delle risorse umane dell’ufficio Finanziario in cui ci siamo supportati e aiutati reciprocamente. Abbiamo anche avviato un’azione di recupero del sommerso. Sono certo che la collega Mascia condurrà un lavoro proficuo».

Il futuro

Salutata la Giunta, l’avvocato ha assunto la presidenza del Consiglio. «Quella dell’assessorato è stata un’esperienza politicamente bellissima. L’assessorato al Bilancio ha, forse, meno visibilità rispetto agli altri ma è il cuore del Comune. Senza i conti in ordine non puoi fare nulla e sono contento - dice Cardia, tracciando un bilancio finale - di aver svolto bene quel ruolo». Lo aspetta lo scranno più alto dell’aula consiliare: «Un ruolo istituzionale importante: al Consiglio va riconosciuto il giusto valore. Confido in un dibattito sereno tra maggioranza e opposizione, nel rispetto delle proprie posizioni».

