L’avvocato di Sempio nei guai, l’Ordine valuta sanzioni 

Pavia. La Procura di Pavia lo smentisce e l'Ordine degli avvocati accende un faro sulle sue affermazioni. Massimo Lovati, difensore di Andrea Sempio nella nuova inchiesta sul delitto di Chiara Poggi, finisce nella bufera per una intervista rilasciata a Fabrizio Corona. «Mi ha tradito. Non so che cos'ho detto, a furia di bere...», si è giustificato il legale, già indagato per diffamazione nei confronti dello studio legale Giarda che difendeva Andrea Sempio. Il caso rischia però di finire davanti alla commissione disciplinare, alimentando ulteriori polemiche e discussioni attorno al caso Garlasco. Nella puntata di “Falsissimo” dedicata all'omicidio Poggi, Lovati ha fatto intendere che la riapertura del caso sia stata volontà del procuratore aggiunto Stefano Civardi. «Napoleone, da quello che mi hanno riferito, voleva chiedere l'archiviazione. Quell'altro invece, quel Civardi», sono le parole dell'avvocato, condite da diversi epiteti, che hanno scatenato la reazione della Procura di Pavia. Per il procuratore di Pavia, Fabio Napoleone, si tratta di frasi «destituite di ogni fondamento».

«Corona è venuto lunedì, molto tardi, e mi ha proposto di fare un serial, un film. Mi dice di parlare a ruota libera, intanto mi versa da bere. Mi ha tradito, perché poi lo ha diffuso con altre finalità», è la ricostruzione di Lovati. Che, passato alla ribalta delle cronache per aver ipotizzato ricostruzioni degne di un romanzo a metà tra il noir e l'hard, era stato denunciato dopo la riapertura della nuova indagine su Sempio dopo due archiviazioni. Diffamazione aggravata è l'accusa nei suoi confronti, in quanto avrebbe rilasciato dichiarazioni offensive nei confronti di Fabio ed Enrico Giarda e degli avvocati che lavorano nello studio fondato dal padre, Angelo Giarda, docente alla Cattolica - per tutti il "professore" - scomparso nel maggio 2021. «Mi difenderò da solo», ha detto Lovati.

