L’avvio positivo delle tre ogliastrine in cerca di identità 

Se le tre ogliastrine di Promozione formato 2024-25 potranno volare o meno lo dirà il tempo. Di certo, nelle prime tre giornate di campionato l’entusiasmo fa la differenza eccome. La risposta di chi lavora con gli staff da inizio preparazione non delude le aspettative, benché tutti attendano almeno la sesta giornata per tracciare un primo, concreto bilancio di inizio stagione. Il derby Idolo-Lanusei di mercoledì scorso, con un robusto intreccio di ex, ha confermato anche l’interesse del pubblico, sebbene il turno fosse infrasettimanale.

Reduci dal derby

Allo Sturrusè un tempo per parte. Meglio il Lanusei (5 punti) nel primo, l’Idolo (4) nella ripresa. Simone Podda, tecnico dell’Idolo, offre la sua lettura di inizio stagione: «Siamo dovuti ripartire da zero. Abbiamo una squadra giovanissima con caratteristiche diverse dall’anno scorso. I ragazzi hanno bisogno di inserirsi e conoscere la nuova metodologia di lavoro, anche se le prime giornate sono poco indicative e i risultati mai realistici. Mi consolano le prestazioni: a parte che con il Guspini, nelle altre gare la squadra ha sempre cercato di giocare mettendo in pratica il lavoro provato in settimana». Alberto Piras, attuale allenatore del Lanusei ed ex di Tortolì e Idolo, vede il bicchiere mezzo pieno: «Abbiamo costruito la rosa da zero. Siamo in linea con gli obiettivi che ci siamo prefissati, non ultimo riportare la gente al campo. Lavoriamo con sacrificio anche per ricreare le attenzioni che la piazza merita».

Sponda rossoblù

Il presidente del Tortolì, Andrea Demurtas, saluta di buon occhio il primissimo scorcio che ha prodotto 6 punti in tre giornate e la qualificazione al turno successivo di Coppa Italia. «Il bilancio è buono. Abbiamo passato il primo turno di coppa e anche in campionato la classifica non è male, seppure ci sia stata la sconfitta di Pirri dove comunque meritavamo di portare a casa almeno un punto per ciò che si è visto in campo. Dobbiamo avere un po’ di pazienza perché abbiamo deciso di puntare su un nuovo staff tecnico con metodologie di lavoro differenti da assimilare. In linea di massima questa prima fase di stagione è stata positiva».

