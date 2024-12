L’avvicinamento alla sfida di Monza  

Per il Cagliari inizia questo pomeriggio la delicatissima missione chiamata Monza. Oggi ripresa degli allenamenti al Crai Sport Center di Assemini, dove il gruppo rossoblù si ritroverà dopo aver avuto la giornata libera ieri. Una settimana, con in mezzo Capodanno, per arrivare allo scontro salvezza di domenica 5 gennaio (ore 12.30) fra due delle tre squadre attualmente in zona retrocessione. E in cui lo staff tecnico dovrà valutare ancora una volta le condizioni di Yerry Mina: dopo la sostituzione al 72’ otto giorni fa a Venezia per un fastidio al polpaccio sinistro, sabato quella all’intervallo contro l’Inter. Davide Nicola ha parlato di un problema al tallone, con il colombiano che già nel corso del primo tempo aveva fatto segnali alla panchina (tanto che Wieteska si era scaldato per oltre venti minuti).

Assente sicuro

Se per Mina serviranno delle valutazioni, non ci sarà all’U-Power Stadium Zito Luvumbo. Per l’angolano sarà la terza giornata consecutiva ai box, più la Coppa Italia con la Juventus, dopo la distorsione alla caviglia sinistra riportata contro l’Atalanta il 14 dicembre. Per lui l’obiettivo diventa la trasferta seguente in Lombardia: quella di sabato 11 gennaio al Meazza contro il Milan. A livello disciplinare nessun problema per il Cagliari, visto che con l’Inter non ci sono stati ammoniti, con Răzvan Marin che rimane quindi l’unico diffidato. Nei brianzoli sarà invece squalificato il difensore Pablo Marí, espulso avantieri a Parma per doppio giallo.

RIPRODUZIONE RISERVATA