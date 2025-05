L’avvertimento di Donald: «Forse è impossibile la pace Russia-Ucraina» 

È l'odio ad alimentare la guerra che ormai devasta da oltre tre anni l'Ucraina. Un «odio tremendo» tra due uomini, Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin. Tanto che «forse, la pace non è possibile». È l'amara constatazione di Donald Trump che però non rinuncia alla speranza di arrivare alla fine della guerra, e nella stessa intervista evoca «ottime possibilità di farcela».

E di certo non vanno in questa direzione le parole e le azioni di Vladimir Putin, che continua a rifiutare il cessate il fuoco di 30 giorni promosso da Washington. In un documentario della tv russa, lo zar ha sottolineato come Mosca «abbia abbastanza forza e risorse» per una vittoria nell'invasione, anche senza ricorrere alle armi nucleari. Da tempo ormai il presidente Usa minaccia di sfilarsi dalla mediazione avviata sin dall'inizio del suo mandato, in mancanza di passi avanti concreti di Mosca e Kiev verso un cessate il fuoco.

La strada del negoziato ha raggiunto un punto morto da settimane, con la Russia che continua a insistere per una tregua di tre giorni, in occasione del Giorno della Vittoria del 9 maggio. Una proposta che fa gioco al Cremlino, che per gli 80 anni della vittoria sovietica nella Seconda Guerra Mondiale ha invitato a Mosca diversi leader mondiali, tra cui il cinese Xi Jinping, in visita ufficiale in Russia dal 7 al 10 maggio. Zelensky ha già messo in chiaro che per l'Ucraina non sarà possibile «garantire la sicurezza» dei partecipanti alla parata del 9 maggio. E ha sottolineato che Kiev non si fida delle proposte di Putin: «Queste non sono le prime promesse di cessate il fuoco fatte dalla Russia.

Sappiamo con chi abbiamo a che fare, non ci crediamo», ha detto nel corso di una visita a Praga, in un chiaro riferimento alla fallimentare tregua di Pasqua che ha registrato centinaia di violazioni in entrambi i lati del fronte. La proposta di Ucraina e Usa resta quella di una tregua di almeno 30 giorni, ma finora nessun segnale in questo senso è giunto da Vladimir Putin, che nel frattempo pensa a un futuro remoto in cui, assicura, «la riconciliazione con il popolo ucraino sarà inevitabile, è solo questione di tempo».

Difficile immaginarlo ora, mentre Mosca insiste a diffondere morte e distruzione bombardando le città ucraine, compresa la capitale Kiev dove nella notte tra sabato e domenica, un raid ha provocato 11 feriti - tra cui due minori - insieme a danni e incendi in tre distretti.

RIPRODUZIONE RISERVATA