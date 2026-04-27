L’avventura di Zilio  nei deserti del Marocco 

Per l’addio al celibato si era regalato la scalata del Kilimangiaro. Per il 45° compleanno, Enrico Zilio, ex hockeista amsicorino, poi triatleta. ha alzato l’asticella: si è iscritto alla 40ª edizione della Marathopn des Sables (in Marocco) e l’ha portata a termine dopo 270 km in autosufficienza, in 5 tappe: «Solo dopo l’iscrizione hanno annunciato che una sarebbe stata di 100 km», sorride oggi dopo aver scoperto che «le energie sono infinite se uno è concentrato e motivato». Dopo quei 100 km ha chiuso in bellezza a Merzouga con una maratona e una mezza. Il piazzamento (metà classifica) non conta: «Un vero sportivo senior accetta i propri limiti».

Non è solo fatica: «Nella tappa lunga al 70° km ero distrutto: la temperatura era precipitata, avevo fresso, e prima di potermi coprire ho sofferto. Mi sono fermato, mi sono preparato da mangiare un po’ di cous-cous e poi per fortuna ho trovato due compagni di tenda e abbiamo deciso di camminare nella notte. Dalle 23 al buio con la luce frontale, siamo arrivati all’alba, in mezzo a una natura spettacolare».

Per compiere l’impresa che esaltà Roberto “Massiccione” Zanda e soprattutto Filippo Salaris, è stato preparato da Stefano Floris( «lo conoscevo dai tempi dell’Amsicora») in sei mesi, «ma la base aerobica del triathlon ce l’avevo ancora. Ho fatto due mesi di salite a Maidopis, tanto Molentargius e “lunghi” su strada di 60 km». Ha corso 10 kg (1,5 litri di acqua)nello zaino, è tornato con un enorme bagaliari di esperienza e di vita». ( c.a.m. )

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