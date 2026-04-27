VaiOnline
Marathon des Sables.
28 aprile 2026 alle 00:21

L’avventura di Zilio  nei deserti del Marocco 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Per l’addio al celibato si era regalato la scalata del Kilimangiaro. Per il 45° compleanno, Enrico Zilio, ex hockeista amsicorino, poi triatleta. ha alzato l’asticella: si è iscritto alla 40ª edizione della Marathopn des Sables (in Marocco) e l’ha portata a termine dopo 270 km in autosufficienza, in 5 tappe: «Solo dopo l’iscrizione hanno annunciato che una sarebbe stata di 100 km», sorride oggi dopo aver scoperto che «le energie sono infinite se uno è concentrato e motivato». Dopo quei 100 km ha chiuso in bellezza a Merzouga con una maratona e una mezza. Il piazzamento (metà classifica) non conta: «Un vero sportivo senior accetta i propri limiti».

Non è solo fatica: «Nella tappa lunga al 70° km ero distrutto: la temperatura era precipitata, avevo fresso, e prima di potermi coprire ho sofferto. Mi sono fermato, mi sono preparato da mangiare un po’ di cous-cous e poi per fortuna ho trovato due compagni di tenda e abbiamo deciso di camminare nella notte. Dalle 23 al buio con la luce frontale, siamo arrivati all’alba, in mezzo a una natura spettacolare».

Per compiere l’impresa che esaltà Roberto “Massiccione” Zanda e soprattutto Filippo Salaris, è stato preparato da Stefano Floris( «lo conoscevo dai tempi dell’Amsicora») in sei mesi, «ma la base aerobica del triathlon ce l’avevo ancora. Ho fatto due mesi di salite a Maidopis, tanto Molentargius e “lunghi” su strada di 60 km». Ha corso 10 kg (1,5 litri di acqua)nello zaino, è tornato con un enorme bagaliari di esperienza e di vita». ( c.a.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, è un colpo salvezza

Atalanta sconfitta 3-2: straordinaria doppietta di Mendy, gol partita di Borrelli 
l Nello sport
Il delitto di Monserrato.

Villacidro, palloncini e fumogeni per l’ultimo saluto a Leonardo

l Carta, Cucca, Serreli
All’aperto.

In Ogliastra da tutta Europa

Giampaolo Porcu
Cronaca

Giallo di Tortolì, morto l’uomo pestato a sangue

Giampaolo Ferrai, 62 anni, era in coma da diciannove giorni 
Roberto Secci
Cronaca

«Chi ha ucciso Leonardo Mocci si deve pentire»

Il prete si rivolge all’assassino Palloncini bianchi per l’ultimo saluto 
Angelo Cucca
La crisi

L’Iran: «Apriamo Hormuz, poi colloqui sul nucleare»

A Washington vertice nella Situation Room: «Teheran non può dotarsi di armi nucleari» 
La festa

Sa Die, la Sardegna al centro del mondo

Da oggi a Cagliari la Conferenza delle regioni periferiche: «L’Ue pensi alle isole» 
Alessandra Carta