L’avventura di Dessolis si ferma nei quarti 

Si ferma nei quarti di finale l'avventura di Barbara Dessolis nell'Open Bnl di Cagliari, torneo che mette in palio i punti per la graduatoria generale delle Prequalificazioni degli Internazionali d'Italia. Voleranno a Roma i primi diciannove della classifica maschile e di quella femminile. Sul rosso di Monte Urpinu, la portacolori del circolo ospitante ha perso 6-2, 6-4 contro la testa di serie numero 3 Isabella Maria Serban, 17enne romena tesserata per il Tc Italia, compagna di circolo dell'algherese Lorenzo Carboni. In semifinale, Serban sfiderà la numero 7 del seeding Cristiana Ferrando, che ha regolato 6-0, 6-3 Anastasia Piangerelli. Nella parte alta del tabellone, esordio vincente per la favorita Anastasiya Grymalska, che l'ha spuntata 6-1, 4-6, 6-3 su Chiara Fornasieri. Oggi, contro di lei c'è Federica Arcidiacono, n. 5 del seeding, che ha approfittato del forfait per infortunio della n. 4 Sofia Rocchetti.

Nel tabellone maschile, ancora una vittoria in tre set per il numero 1 del torneo Riccardo Bonadio, che ha avuto la meglio per 6-2, 3-6, 6-2 sul numero 9 Niccolò Baroni, e oggi trova Giuseppe La Vela, che ha battuto 6-1, 6-4 la testa di serie numero 4 Luca Tomasetto. Stefano Baldoni, campione uscente e numero 2 del seeding, ha superato 3-6, 6-3, 6-1 il numero 7 Gabriele Maria Noce e ora affronta Noah Perfetti, vittorioso 6-3, 6-2 su Edoardo Monti.



