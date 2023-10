Lavrov ringrazia Kim per l’appoggio in Ucraina 

Mosca. Russia e Corea del Nord sono determinate a «resistere alle aspirazioni egemoniche degli Stati Uniti». Così Mosca riassume la missione a Pyongyang del ministro degli Esteri Serghei Lavrov, in preparazione di una visita del presidente Vladimir Putin che dovrebbe suggellare il nuovo capitolo della cooperazione tra i due Paesi, nel conflitto in Ucraina e nella sfida tra blocchi contrapposti in Asia.

Lavrov, che si è intrattenuto a colloquio per oltre un’ora con il leader nordcoreano Kim Jong-un, ha affermato che sia Pyongyang sia Mosca sono «preoccupati dall’intensificazione delle attività militari di Usa, Giappone e Corea del Sud nella regione». Un riferimento al rafforzamento dell’alleanza fra i tre Paesi e alle loro esercitazioni congiunte di fronte ai continui test missilistici nordcoreani. Un bombardiere B-52 americano capace di trasportare un ordigno nucleare si trova nella base di Cheongju, un centinaio di chilometri a sud di Seul. È la prima volta che un velivolo del genere atterra in Corea del Sud a partire dal 2000 e potrebbe partecipare domenica a manovre aeree trilaterali. Secondo Lavrov, Washington sta dispiegando nell’area «infrastrutture strategiche, comprese elementi nucleari». Lavrov ha espresso un «alto apprezzamento per il sostegno fondamentale» della Corea del Nord alla Russia a proposito del conflitto in Ucraina.

RIPRODUZIONE RISERVATA