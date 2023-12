Lavrov: «Le ostilità potevano finire  ma Johnson disse no»  

Skopje. A quasi due anni dall’inizio dell’invasione in Ucraina, Vladimir Putin ha firmato un decreto per aumentare del 15% il numero dei soldati dell’esercito russo a causa delle «crescenti minacce» legate «all’operazione militare speciale» e «alla continua espansione della Nato». Una misura che riguarderà 170 mila nuovi effettivi ma che, si è affrettato a precisare il ministero della Difesa, non si tradurrà in una mobilitazione generale. «L’aumento del numero del personale militare delle Forze Armate della Federazione Russa verrà attuato gradualmente con i cittadini che esprimono il desiderio di prestare servizio militare sotto contratto», hanno spiegato da Mosca, accusando l’Alleanza atlantica di «attività aggressive e di dispiegare ulteriori armi di difesa aerea e d’attacco» vicino ai confini russi, compreso un potenziamento delle capacità nucleari in Europa e Turchia.

Mentre la guerra sul terreno continua a mietere vittime senza grandi avanzamenti da una parte o dall’altra (i russi hanno annunciato che dall’inizio della controffensiva, nel giugno scorso, gli ucraini hanno perso oltre 125 mila soldati), ieri il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ha sostenuto che c’era un accordo per porre fine al conflitto ma non se ne fece nulla per l’opposizione dell’allora premier britannico Boris Johnson. Parlando a Skopje a margine del vertice dell’Osce, Lavrov ha ricordato come alla fine di maggio del 2022 a Istanbul fosse stata raggiunta un’intesa. Ma Boris Johnson disse no. David Arakhamija, capogruppo nel parlamento ucraino del partito del presidente Zelensky, nei giorni scorsi, ha ammesso effettivamente che la guerra poteva finire nella primavera del 2022 se l’Ucraina avesse accettato la neutralità.

RIPRODUZIONE RISERVATA