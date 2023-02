«Lavrov era all’oscuro dell’invasione, gli telefonarono di notte» 

Mosca. Secondo un lungo articolo del Financial Times Vladimir Putin decise l’invasione dell’Ucraina in segreto, parlando solo con pochi consiglieri fidatissimi e tenendo all’oscuro l’intera leadership di Mosca. Compreso il ministro degli Esteri Sergej Lavrov, che «intorno all’una del mattino del 24 febbraio, ricevette una telefonata inquietante: dopo mesi passati a preparare una forza di invasione da 100mila uomini sui confini con l'Ucraina, Vladimir Putin aveva dato il via libera all'invasione». La decisione «prese Lavrov totalmente di sorpresa», scrive il Ft citando sei confidenti di lunga data di Putin, persone coinvolte nello sforzo bellico, alti funzionari in carica ed ex fuggiti in Occidente. «Solo pochi giorni prima, il presidente russo aveva sondato i membri del suo consiglio di sicurezza sulla possibilità di riconoscere i due statarelli nel Donbass», ma «non aveva comunicato loro le sue vere intenzioni». Il giorno dell’invasione durante una riunione con diversi oligarchi «tutti stavano perdendo la testa» perché sapevano che le sanzioni li avrebbero colpiti duramente, racconta al giornale uno dei presenti. «Uno degli oligarchi chiese a Lavrov come Putin avesse potuto pianificare un’invasione così enorme con una cerchia così ristretta, tanto che la maggior parte degli alti funzionari del Cremlino, il gabinetto economico russo e la sua élite imprenditoriale non credevano nemmeno che fosse possibile. “Ha tre consiglieri”, rispose Lavrov, “Ivan il Terribile. Pietro il Grande. E Caterina la Grande”. Secondo il piano di invasione di Putin, "le truppe russe avrebbero dovuto impadronirsi di Kiev nel giro di pochi giorni. Ma così non è stato, "è andato tutto terribilmente storto", dice un ex alto funzionario russo al giornale. Nonostante ciò, Putin continua a insistere sulla guerra e le sue richieste di lealtà «hanno solo aumentato l’incentivo per i consiglieri a dirgli quello che vuole sentire», perché lo zar «preferisce la lealtà alla competenza».

