Lavoro, un piano da 7 milioni  

Un piano quadriennale da 7 milioni per garantire cantieri occupazionali ogni anno. Progetti dedicati ai disoccupati quartesi - finanziati dalla Regione - ma anche per l’inserimento lavorativo di persone destinatarie di licenziamento collettivo. Per quest’anno le risorse ci sono già - poco più di 1 milione per i progetti Lavoras che consentiranno di assumere 31 disoccupati, altri 360mila sono destinati all’occupazione di un gruppo di sedici ex lavoratori della Keller. In arrivo ci sono altri dieci contratti per l’assunzione a tempo indeterminato in Comune. «Un supporto indispensabile per gli uffici, ma siamo sempre sotto organico», ammette il vicesindaco Tore Sanna.

Verso la gara europea

L’accordo quadro per i cantieri occupazionali 2024-2026 è stato approvato dalla Giunta comunale nei giorni scorsi, in vista della gara europea che consentirà di affidare a una o più cooperative sociali la gestione delle procedure. «L’obiettivo è far partire i progetti senza ritardi», spiega Sanna, «contando sul fatto che ogni anno ci siano i finanziamenti dedicati».

Entro qualche mese partiranno i cantieri Lavoras. Una boccata d’ossigeno per 31 cittadini che, con titoli e competenze alla mano, potranno avere un lavoro sicuro per otto mesi. Sette i cantieri studiati dall’amministrazione comunale: si va dal settore Servizi tecnologici dove il nuovo cantiere comunale è finalizzato al «supporto nel caricamento dati e nella gestione delle piattaforme telematiche di controllo e rendicontazione degli appalti pubblici».

Come saranno utilizzati

Archivio digitale anche per il patrimonio immobiliare comunale, ma si punta anche sul potenziamento dei servizi tributari, e all’implementazione del sistema informativo territoriale comunale attraverso la digitalizzazione delle pratiche edilizie cartacee per le quali è stata rilasciata la concessione edilizia o il permesso di costruire. Fra gli obiettivi da raggiungere c’è anche la verifica cartografica sugli immobili in riferimento alle sanatorie 1985-1994-2003, e la parziale digitalizzazione delle istanze di condono dei piani pilota.

Altri 360mila euro - sempre risorse regionali - sono dedicate a due cantieri comunali che daranno un impiego a sedici ex lavoratori Keller. Un piano di intervento proposto dalla Regione al quale il Comune ha aderito nei mesi scorsi.

Tempo indeterminato

Prosegue anche il piano delle assunzioni a tempo indeterminato per rinforzare gli uffici del Municipio dove da anni - fra pensionamenti e trasferimenti in Regione in cerca di contratti più vantaggiosi - regna la carenza di personale. Tanto che la pianta organica resta sempre al di sotto di trecento dipendenti. Venti nuove assunzioni nel 2023, altre dieci nel corso di quest’anno. «Ma nonostante gli sforzi che stiamo facendo», sottolinea Sanna, «non riusciamo a coprire neanche il turnover, bloccati purtroppo dalla spesa storica», conclude, «e dal fatto che per quindici anni sono state fatte pochissime assunzioni».

